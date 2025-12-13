बच्चे की वजह से रनवे से वापस लौटा एयर इंडिया विमान, एक घंटे बाद प्लेन ने भरी उड़ान

संक्षेप: यूपी के वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे से वापस लौट आया है। वजह एक बच्चा था। दरअसल वह जोर-जोर से रोने लगा। मेडिकल टीम ने बच्चे की जांच तो वह स्वस्थ मिला। लगभग एक घंटे बाद विमान ने उड़ान भरी।

यूपी के वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में बच्चे के जोर-जोर से रोने पर पायलट ने रनवे से विमान को वापस एप्रन पर लाकर खड़ा कर दिया। मेडिकल टीम ने बच्चे की जांच तो वह स्वस्थ मिला। लगभग एक घंटे बाद विमान ने उड़ान भरी।

एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली के विमान आईएक्स 1223 में कुल 167 यात्री थे। इनमें वाराणसी निवासी दम्पति भी अपने आठ महीने के बच्चे अथर्व के साथ सवार हुए। विमान तय समय सुबह 9:55 बजे रनवे से उड़ान भरने जा रहा था। इसी दौरान विमान की तेज आवाज पर अथर्व जोर-जोर से रोने लगा। परिजन भी घबरा गए और बच्चे के सीने में दर्द होने का हवाला देते हुए क्रू मेम्बर से विमान वापस करने की जिद करने लगे। क्रू मेम्बर ने इसकी जानकारी चालक दल को दी। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) और एयरलाइंस के अधिकारियों को बताया।