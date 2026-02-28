2 दिन में भी काठमांडू नहीं पहुंच सकी बैंगलुरु से उड़ी फ्लाइट, ऐसा क्या हुआ?

एयर इंडिया एक्सप्रेस की बैंगलुरु से उड़ी फ्लाइट काठमांडू दो दिन में भी उतर नहीं पाई। फ्लाइट शाम साढ़े चार बजे के करीब लखनऊ डायवर्ट हो गई। ऐसा लगातार दूसरे दिन हुआ है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस की बैंगलुरु से उड़ी फ्लाइट नेपाल की राजधानी काठमांडू में दो दिन में भी उतर नहीं पाई। मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट शाम साढ़े चार बजे के करीब लखनऊ डायवर्ट हो गई। ऐसा लगातार दूसरे दिन हुआ है। एक दिन पहले उड़ी यह फ्लाइट इसके पूर्व काठमांडु के चक्कर काटकर वाराणसी डायवर्ट हुई थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर यात्री और उनके परिवारीजन पोस्ट कर एयर इंडिया एक्सप्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। लिख रहे हैं कि एयरलाइंस दो दिन में भी एक फ्लाइट को काठमांडू नहीं पहुंचा सकी। फ्लाइट में 180 से ज़्यादा यात्री हैं।

लखनऊ एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार दिन में 2:49 बजे लखनऊ एटीसी को सूचना मिली कि फ्लाइट आईएक्स 872 तेज हवा की वजह से काठमांडू में उतर नहीं पा रही है। इसको लखनऊ डायवर्ट किया गया है। यह फ्लाइट यहां पर 16:30 बजे उतरी। इसे रनवे के आगे टैक्सी वे 10 पर रोका गया। इसके पहले इसे वाराणसी डायवर्ट किया गया था। यह फ्लाइट एक दिन पहले उड़ी थी। तब भी मौसम खराब हुआ था तो वाराणसी डायवर्ट कर दिया गया। ऐसे में यात्रियों के परिवारीजनों में बेहद आक्रोश है। आरोप है कि यात्रियों को एयरपोर्ट पर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बैंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर इमिग्रेशन काउंटर के पास यात्रियों के परिवारीजनों और मित्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार एयरलाइन ने उन यात्रियों को दोबारा रहने की जगह या रिफ़ंड देने का ऑफ़र दिया है जिन्हें मौसम की वजह से परेशानी हुई थी।

खाड़ी देशों से हवाई सम्पर्क टूटा, 17 फ्लाइटें निरस्त की गईं वहीं ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की वजह से खाड़ी देशों का एयरस्पेस बंद हो गया है। ऐसे में इन देशों से लखनऊ का हवाई सम्पर्क टूट गया है। एक ओर यहां के लोग इन देशों में नौकरी कर रहे या किसी कारण से गए अपनों की खबर पाने के लिए परेशान हैं। दूसरी ओर उनकी चिंता भी बढ़ गई है। नतीजतन दोपहर बाद से एयरलाइंस की हेल्पलाइन पर लगातार कॉल आ रही हैं। शनिवार को लखनऊ से खाड़ी देशों में दम्माम, मस्कट सहित सात गंतव्यों के लिए आने-जाने वाली 17 उड़ानें निरस्त कर दी गईं। इसमें इंडिगो की उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं।