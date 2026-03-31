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36 हजाई फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट में धुंआ से खलबली, एअर इंडिया फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग

Mar 31, 2026 09:55 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, सरोजनीनगर (लखनऊ) संवाददाता
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बागडोगरा से दिल्ली जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को सोमवार शाम लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान के समय विमान के कॉकपिट में अचानक धुआं महसूस होने के बाद पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क कर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई।

36 हजाई फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट में धुंआ से खलबली, एअर इंडिया फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग

UP News: बागडोगरा (पश्चिम बंगाल) से दिल्ली जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (आईएक्स-1523) में सोमवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब विमान के कॉकपिट में धुआं महसूस हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। एटीसी ने तत्परता दिखाते हुए शाम 5ः17 बजे फ्लाइट को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दे दी। कुछ ही देर बाद विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया। विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 148 यात्री सवार थे। फ्लाइट के सुरक्षित उतरने के बाद सभी ने राहत की सांस ली।

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, बंगाल से दिल्ली जा रही फ्लाइट जब बिहार पार कर उत्तर प्रदेश के आकाश में करीब 36 हजार फीट की ऊंचाई पर थी, तभी पायलट को कॉकपिट के एवियोनिक पैनलों से धुआं निकलने की आशंका हुई। इसके बाद तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू करते हुए यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क उपलब्ध कराए गए और विमान को निकटतम सुरक्षित एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया। पायलट ने लखनऊ एयरपोर्ट के एटीसी से बात की और उतरने की इजाजत मांगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इजाजत दी गई।

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इधर, लखनऊ एयरपोर्ट पर पहले से ही आपातकालीन तैयारियां कर ली गई थीं। फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और सुरक्षा एजेंसियां रनवे पर अलर्ट मोड में तैनात रहीं। विमान के उतरते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद से विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रात भर खड़ा रहा। पिछले 15 घंटे से अधिक समय से तकनीकी जांच जारी है। एयरलाइन की टेक्निकल और सिक्योरिटी टीमें इस बात की जांच कर रही हैं कि धुआं किस कारण से उत्पन्न हुआ।

इस बीच, यात्रियों को असुविधा न हो इसके लिए एयरलाइन ने वैकल्पिक व्यवस्था की। कई यात्रियों को रातभर में अलग-अलग फ्लाइट्स के जरिए दिल्ली भेज दिया गया, जबकि कुछ यात्रियों को होटल में ठहराया गया। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, प्रारंभिक जांच में कोई बड़ी तकनीकी खराबी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से विमान की विस्तृत जांच की जा रही है।

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पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

समय रहते पायलट द्वारा धुआं महसूस कर एटीसी को सूचना देने और तत्काल निर्णय लेने से बड़ा हादसा टाल गया। विशेषज्ञों के अनुसार, एवियोनिक सिस्टम में जरा सी गड़बड़ी भी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है, ऐसे में समय पर की गई इमरजेंसी लैंडिंग ने सभी यात्रियों की जान बचा ली।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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