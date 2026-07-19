बारिश बनी आफत: सावन से पहले ही ढह गया 300 साल पुराना मंदिर, सीएम योगी ने दिए थे सौंदर्यीकरण के निर्देश
संतकबीरनगर जिले के धनघटा तहसील क्षेत्र के बसवारी गांव में बारिश के चलते 300 वर्ष पुराना प्रसिद्ध बाबा बैजूनाथ मंदिर रविवार दोपहर बाद अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
Santkabirnagar News: यूपी में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश कुछ जिलों में आफत बन गई। तेज बारिश के चलते कई जगह जलभराव हो गया है। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। जिसके चलते नदियां अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। कुछ जिलों में नदियों ने कटान शुरू कर दिया है। इसी बीच संतकबीरनगर जिले से एक हादसे का मामला सामने आया है। धनघटा तहसील क्षेत्र के बसवारी गांव में बारिश के चलते 300 वर्ष पुराना प्रसिद्ध बाबा बैजूनाथ मंदिर रविवार दोपहर बाद अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पिछले दिनों ही सीएम योगी यहां पहुंचे थे। उन्होंने सावन को देखते हुए मंदिर के सौंदर्यीकरण के निर्देश भी दिए थे। फिलहाल मंदिर में पूजा जारी रखने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने भव्य मंदिर के निर्माण का आश्वासन दिया है।
प्रसिद्ध बाबा बैजूनाथ मंदिर में सोमवार के साथ सावन मास और शिवरात्रि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। सालभर यहां धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। गत 25 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंदिर परिसर में आए थे और बाबा बैजूनाथ की पूजा-अर्चना की थी। रविवार को भोर से ही हल्की बारिश होती रही। बारिश बंद होने के बाद दोपहर में मंदिर के ट्रस्टी को जानकारी मिली कि मंदिर में दरारें आ रही हैं। कुछ लोग जायजा लेने मन्दिर परिसर पहुंचे तो देखा कि मन्दिर के गर्भगृह से दूर परिसर में दर्जनों भक्त एवं अन्य लोग कार्यक्रम के लिए उपस्थित थे।
गुम्बद के साथ 70 प्रतिशत हिस्सा ढहा
इसी बीच करीब एक बजे अचानक मंदिर के गर्भगृह का गुम्बद और पिछला करीब 70 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह ढह गया। सिर्फ बरामदा बचा हुआ है। मंदिर पुरानी लाखौरी ईंटों व सुर्खी से बना हुआ था। घटना से थोड़ी देर पहले ही कुछ महिलाएं पूजन करके बाहर निकल गई थीं। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। मंदिर गिरने की सूचना पर मौके पर भीड़ जुट गई। डीएम आलोक कुमार, एसपी संदीप कुमार मीना व अन्य अधिकारियों के अलावा धनघटा विधायक गणेश चौहान मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने मलबा हटाकर उसके नीचे दबे शिवलिंग को सुरक्षित करने के निर्देश दिए।
क्या बोले जिलाधिकारी
डीएम आलोक कुमार का कहना है कि बारिश के कारण मंदिर ढह गया है। हमारी प्राथमिकता है कि मलबे को हटाकर पहले शिवलिंग को बाहर निकलवाकर सुरक्षित किया जाए, जिससे भक्तों को पूजा-अर्चना में कोई दिक्कत न हो। उसके बाद मंदिर का भव्य और सुंदर पुनर्निर्माण कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।