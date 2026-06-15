यूपी में बीजेपी को हराने के लिए किसी से भी गठबंधन को तैयार AIMIM, लेकिन ओवैसी ने रख दी एक शर्त
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए वह किसी भी दल के साथ गठबंधन को तैयार हैं। इसके साथ ही एक शर्त भी रख दी।
यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए हर दल ने तैयारी तेज कर दी है। समय से पहले चुनाव की चर्चाओं के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बहराइच से शंखनाद कर दिया है। रविवार को वह राजधानी लखनऊ पहुंचे और बहराइच में मजलिस की जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी में किसी भी दल से गठबंधन की मंशा भी जाहिर कर दी है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए वह किसी से भी गठबंधन को तैयार हैं। उन्होंने गठबंधन के लिए एक शर्त भी रख दी है।
क्या रखी शर्त
लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए वह किसी से भी गठबंधन को तैयार हैं। बशर्ते उन्हें बराबरी का मौका मिले। विपक्षी दलों को हमें बराबर का साझेदार मानना होगा। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन जब प्रतिनिधित्व या हिस्सेदारी की बात आती है तो मजलिस को अछूत मान लिया जाता है। यह अब नहीं चलेगा। इज्जत से हमें देखा जाएगा तो हम भी उसी तरह से साथ आने को तैयार हैं।
यूपी में पूरी तैयारी से लड़ेगी मजलिस
ओवैसी ने कहा कि हम लोग यूपी में चुनाव पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के सभी सदस्य मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारी पार्टी गठबंधन को तैयार है। हमारी कोशिश यही है कि योगी और बीजेपी दोबारा सत्ता में न आएं। सपा या बसपा किसके साथ जाएंगे? इस सवाल पर ओवैसी ने कहा कि अभी इस पर जवाब देना जल्दबाजी होगा।
ओवैसी ने इसके साथ ही अखिलेश को लेकर कहा कि 2014 के बाद से ही वह नाकाम हो रहे हैं। बिहार में हमारे खिलाफ उन्होंने प्रचार किया। हमारे खिलाफ नकारात्मक कैंपेन चलाया। सीमांचल में हमारे खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया। कहा कि हमें बी टीम कहते हैं और हमारे खिलाफ प्रचार करने बिहार जाते हैं।
हर चीज के लिए ओवैसी कैसे जिम्मेदार
ओवैसी ने कहा कि बिहार में राज्यसभा चुनाव में हमने सपोर्ट किया। इसके बाद भी किसके एमएलए भागे? राजद और कांग्रेस के मुस्लिम विधायक भागे। बंगाल में टीएमसी के सांसद-विधायक भाग रहे हैं। इन सभी के लिए ओवैसी जिम्मेदार है? बीजेपी को हराना केवल मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है। कहा कि संविधान में राजनीतिक रूप से सभी को मजबूत करने की बात कही गई है। हम संविधान के अनुसार मजबूत करने में जुटे हैं।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।