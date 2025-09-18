AIMIM leader Shaukat Ali tongue will be cut off, reward of Rs 11 lakh, controversial statement by Rajbhar party leader AIMIM के शौकत की जुबान काटने पर 11 लाख का इनाम देंगे, राजभर की पार्टी के नेता के विवादित बोल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAIMIM leader Shaukat Ali tongue will be cut off, reward of Rs 11 lakh, controversial statement by Rajbhar party leader

AIMIM के शौकत की जुबान काटने पर 11 लाख का इनाम देंगे, राजभर की पार्टी के नेता के विवादित बोल

ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह का विवादित बयान आया है। शौकत अली की जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 09:05 AM
share Share
Follow Us on
AIMIM के शौकत की जुबान काटने पर 11 लाख का इनाम देंगे, राजभर की पार्टी के नेता के विवादित बोल

ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह का विवादित बयान समाने आया है। शिवेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि राजा सुहेलदेव के बारे में कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सुहेलदेव राजभर को ‘लुटेरा’ कहने वाले शौकत अली ‘मुगलिया सोच’ से ग्रस्त हैं।

उल्लेखनीय है कि बहराइच शहर में तीन दिन पहले आयोजित कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव को अपशब्द कहे थे। शेख दहीर के एक व्यक्ति की ओर से देहात कोतवाली मे दी गई तहरीर पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली व जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। देहात कोतवाली के तिकोनी बाग इलाके में स्थित आईएमआईएम के जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान के यहां एक कार्यक्रम में आए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ऐसा कहा था। इसको लेकर शेख दहीर वैधयपुरवा निवासी तिलक राम मिश्रा ने देहात कोतवाली मे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान पर सौहार्द के खिलाफ, देश की एकता के विरूद्व बयान की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें:ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पर मुकदमा
ये भी पढ़ें:यूपी के इन जिलों में आज बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

शौकत अली के विवादित बयान के खिलाफ सुभासपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बलिया में बुधवार को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन के अलावा रसड़ा में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय मीरनगंज से शौकत अली के पुतले का साथ बाइक जुलूस निकाला गया। बयान के विरोध में नारेबाजी करते हुए कस्बा में भ्रमण कर चंद्रशेखर आजाद चौराहे पर पुतला फूंका।

Up News UP News Today Rajbhar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |