AIMIM के शौकत की जुबान काटने पर 11 लाख का इनाम देंगे, राजभर की पार्टी के नेता के विवादित बोल

ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह का विवादित बयान समाने आया है। शिवेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि राजा सुहेलदेव के बारे में कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सुहेलदेव राजभर को ‘लुटेरा’ कहने वाले शौकत अली ‘मुगलिया सोच’ से ग्रस्त हैं।

उल्लेखनीय है कि बहराइच शहर में तीन दिन पहले आयोजित कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव को अपशब्द कहे थे। शेख दहीर के एक व्यक्ति की ओर से देहात कोतवाली मे दी गई तहरीर पर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली व जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। देहात कोतवाली के तिकोनी बाग इलाके में स्थित आईएमआईएम के जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान के यहां एक कार्यक्रम में आए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ऐसा कहा था। इसको लेकर शेख दहीर वैधयपुरवा निवासी तिलक राम मिश्रा ने देहात कोतवाली मे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और जिलाध्यक्ष फिरोज बागवान पर सौहार्द के खिलाफ, देश की एकता के विरूद्व बयान की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।