एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर; AIMIM के तीन बड़े नेता गिरफ्तार, प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत की तलाश तेज

मेरठ में 'एनकाउंटर का जवाब एनकाउंटर' देने वाले भड़काऊ बयान पर AIMIM के तीन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली पर FIR दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मामला लोहिया नगर में आयोजित ईद मिलन समारोह से जुड़ा है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में भड़काऊ बयानबाजी करने के आरोप में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के खिलाफ पुलिस का बड़ा हंटर चला है। हापुड़ रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में 'एनकाउंटर' को लेकर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के दिए गए विवादित बयान के बाद पुलिस ने पार्टी के तीन दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। शौकत अली की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

क्या था पूरा मामला? बीती 23 मार्च को लोहिया नगर थाना क्षेत्र के एक फार्म हाउस में 'ईद मिलन समारोह' का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, "आपने जिन्हें 111 सीटें दीं, वे खामोश हैं। मुझे सिर्फ 11 विधायक दे दो, मैं वादा करता हूँ कि अगर यूपी में किसी मुसलमान का एनकाउंटर होगा, तो एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा।"

पुलिस और प्रशासन पर भी साधा निशाना हाजी शौकत अली यहीं नहीं रुके, उन्होंने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट जब्त करने और लाइसेंस निरस्त करने की बात कही गई थी। शौकत अली ने कहा कि पुलिस को रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिदों के सामने 'नागिन डांस' करने वालों के पैरों में भी गोली मारने की बात कहनी चाहिए। उन्होंने समर्थकों से "एक डंडा, एक झंडा और एक नेता" के सिद्धांत पर संगठित होने की अपील की।

पुलिस की बड़ी कार्रवाई: तीन गिरफ्तार जैसे ही इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एएसपी कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो की जांच कराई और इसे भड़काऊ पाया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लोहिया नगर थाने में हाजी शौकत अली और आयोजकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

देर रात छापेमारी कर पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और महानगर सचिव राजी सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आयोजकों से कार्यक्रम की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी तलब की है।