पहले आजमगढ़ से मुसलमान जीतता था, अब अखिलेश का परिवार; असदुद्दीन ओवैसी ने गिनाईं सीटें

AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कई सीटों पर जहां पहले मुस्लिम उम्मीदवार विजयी होते थे, वहां अब यादव परिवार के लोग हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर फिर परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख ने कैराना में हुई एक सभा में आजमगढ़ समेत रविवार को कुछ सीटों के नाम गिनाए और दावा किया कि पहले यहां मुसलमान उम्मीदवार की जीत होती थी। खास बात है कि वह विपक्षी दलों से हाथ मिलाने की भी पेशकश कर चुके हैं।

असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा, 'अखिलेश यादव से कहना चाह रहे हैं कि अपनी पार्टी का नाम समाजवादी से हटाकर उसको लिखना चाहिए समाजवादी यादव परिवार। एक जमाना था जब आजमगढ़ से एक मुसलमान जीतता था। अब अखिलेश के भाई वहां से सांसद बन गए। एक जमाना था, जब बदायूं से सांसद की सीट पर मुसलमान एमपी बनता था। अब वहां पर अखिलेश के भाई एमपी बन गए। एक जमाना था जब फिरोजाबाद से मुसलमान सांसद बनता था। अब वहां से अखिलेश के परिवार के लोग एमपी बन गए।'

उन्होंने कहा, 'तो अखिलेश और उनका यादव परिवार कह रहा है कि हमारे परिवार में जितने बच्चे बच्चियां पैदा होंगे, तुम्हारा काम ये है अब्दुल कि तुम्हारी सालगिरह पर केक नहीं काटना, अपनी सांसद और विधायक की सीट हमारे परिवार के बच्चों और बच्चियों को गिफ्ट में दे देना।'

दूसरे दलों से हाथ मिलाने तैयार ओवैसी ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए AIMIM विपक्षी दलों से हाथ मिलाने तैयार है। उन्होंने कहा कि वह योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर अन्य विपक्षी दलों का भी भाजपा को सत्ता से बाहर रखने का यही उद्देश्य है, तो उनकी पार्टी उनके साथ सहयोग करने को तैयार है।

पीटीआई भाषा के अनुसार, हैदराबाद से सांसद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की प्राथमिकता केवल अपने मतदाताओं तक सीमित रह गई है और वे अल्पसंख्यकों तथा अन्य वंचित वर्गों की समस्याओं को उठाने में विफल रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर विपक्षी दल वास्तव में भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं, तो उन्हें अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करना होगा।

पहले भी साधा निशाना 19 अक्टूबर को रामपुर में ओवैसी ने कहा था, 'अब हम किसी भी नेहरू, गांधी या यादव को अपना नेता नहीं बनाएंगे। हमारी पंक्ति में खड़े युवा पुरुष और महिलाएं हमारे नेता बनेंगे।' उन्होंने आरोप लगाया था कि मुस्लिम कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर काम करने की उम्मीद की जाती है, जबकि अन्य समुदायों के नेता बड़े पदों पर आसीन होते हैं। उन्होंने कहा था, 'अब 'अब्दुल' नेता बनेगा, विधायक बनेगा और सांसद बनेगा।'

उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी मुस्लिम युवाओं को राजनीतिक मंच मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम युवाओं में अन्य समुदायों के लोगों जैसी ही क्षमताएं मौजूद हैं, लेकिन कई बार उन्हें नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया जाता।