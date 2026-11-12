यूपी चुनाव में चंद्रशेखर सीएम कैंडिडेट, ओवैसी ने AIMIM-ASP गठबंधन का चेहरा बनाया

यूपी चुनाव से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। ओवैसी ने चंद्रशेखर को सीएम चेहरा घोषित किया। एसपीएम सभी 403 सीटों पर चुनाव लडे़गा।

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत में नए गठबंधन का ऐलान हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की। दोनों नेताओं ने इसे भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा मजबूत विकल्प बनेगा। अब तक उनके समाज के लोगों को केवल वोटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उनकी कोशिश इस मोर्चे को मजबूत बनाने की होगी।

ओवैसी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (एसपीएम) सभी 403 सीटों पर चुनाव लडे़गा। इस गठबंधन के ऐलान के साथ ही यूपी की चुनावी राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना बढ़ गई है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में यह मोर्चा कितना प्रभाव छोड़ पाता है और दूसरे दलों को अपने साथ जोड़ने में कितना सफल होता है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के ऐलान के बाद ASP चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनका मकसद देश में सामाजिक बदलाव लाना है और वे भविष्य की राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के लिए लड़ेंगे। यह तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि पहला मजबूत मोर्चा होगा। उन्होंने कहा कि बड़े गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें कमजोर समझा गया। अब अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प- ओवैसी चंद्रशेखर ने भाजपा को हराने के लिए सपा और कांग्रेस से भी इस मोर्चे में शामिल होने की अपील करने की बात कही। वहीं, ओवैसी ने कहा कि नया गठबंधन भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प बनेगा। उन्होंने दावा किया कि चंद्रशेखर का नेतृत्व विरोधियों को परेशान करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा और कांग्रेस को भी मोर्चे में शामिल होने का आमंत्रण दिया। AIMIM-ASP का ये गठजोड़ यूपी की सियासत में नए समीकरण पैदा कर सकता है। ऐसे में दोनों दलों का दलित-मुस्लिम गठजोड़ सपा, कांग्रेस व बसपा के लिए चुनौतियां खड़ी करे तो हैरत नहीं होगी। इस गठबंधन का असर पूरब और पश्चिम यूपी की दो दर्जन से अधिक सीटों पर देखने को मिल सकता है।