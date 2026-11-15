यूपी में चंद्रशेखर पर ही ओवैसी ने क्यों लगाया दांव? CM उम्मीदवार बनाने की बताई असली वजह

चंद्रशेखर आजाद की तारीफ करने के साथ ही ओवैसी ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद नमाज पढ़ने वालों के साथ खड़े होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उस जगह पर जाने वाले हैं, जहां मुसलमानों ने सदियों तक नमाज अदा की थी

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले सूबे का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के सियासत में इन दिनों एक नए गठबंधन की काफी चर्चा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए और समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को चुनौती देने के लिए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाया गया है। इस मोर्चे की कमान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के चंद्रशेखर आजाद के हाथों में है। वहीं 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं सीएम पद को लेकर गंठबंधन के फैसले पर ओवैसी ने खुद बड़ी वजह बताई है।

चंद्रशेखर को क्यों बनाया सीएम पद का उम्मीदवार शनिवार को मेरठ में एक जनसभा के दौरान ओवैसी ने ईद की नमाज से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए चंद्रशेखर आजाद को बहादुर बताया और कहा कि वह मुसलमान नहीं होते हुए भी बाबा साहब के संविधान के साथ खड़े हैं। ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं। उन्होंने अपने भाषण में सवाल उठाया कि आखिर चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बनाया गया है? इसके जवाब में ओवैसी ने नगीना में ईद की नमाज को लेकर हुए विवाद का जिक्र किया। ओवैसी ने दावा किया कि जब ईद की नमाज पढ़ने से रोकने की बात सामने आई थी, तब चंद्रशेखर आजाद नमाजियों के समर्थन में खड़े हो गए थे।

ओवैसी ने आगे कहा कि चंद्रशेखर आजाद खुद मुसलमान नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के संविधान को मानते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर के इस कथित रुख को उनके समर्थन की एक बड़ी वजह के तौर पर पेश किया।

अखिलेश पर जमकर हमला चंद्रशेखर आजाद की तारीफ करने के साथ ही ओवैसी ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद नमाज पढ़ने वालों के साथ खड़े होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उस जगह पर जाने वाले हैं, जहां मुसलमानों ने सदियों तक नमाज अदा की थी। ओवैसी का इशारा अयोध्या में राम मंदिर की ओर था, जहां अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजनीतिक चर्चा चल रही है। ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा कि उस स्थान पर उनके बुजुर्गों ने सजदे किए थे और नमाज की सदाएं गूंजती थीं। उन्होंने चंद्रशेखर और अखिलेश के रुख की तुलना करते हुए लोगों से कहा, 'बताओ, फैसला आपको करना है।' 'थोड़ी तो गैरत का इजहार करो'