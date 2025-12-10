Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
ailing elderly couple committed suicide by consuming poison
बीमार पत्नी के साथ बुजुर्ग पति ने भी खाया जहर, घर में मिली दोनों की लाश

मिर्जापुर में बुजुर्ग दंपती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बीमारी के कारण दोनों मानसिक दबाव में चल रहे थे। उधर परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने शव उन्हें सौंप दिया।

Dec 10, 2025 06:02 pm ISTPawan Kumar Sharma भाषा, मिर्जापुर
यूपी के मिर्जापुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बुजुर्ग दंपती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक बीमारी के कारण दोनों मानसिक दबाव में चल रहे थे। उधर परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने शव उन्हें सौंप दिया।

ये मामला जिगना थाना क्षेत्र के नेगुराबान सिंह गांव का है। जहां मुस्लिम बस्ती में एक बुजुर्ग दंपती ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि 75 साल के शकूर ने अपनी 70 वर्षीय पत्नी आविदा बेगम के साथ मंगलवार की रात विषाक्त पदार्थ का सेवन किया था, जिससे उनकी मौत हो गई।

बुधवार सुबह जब परिवार के लोग अंदर पहुंचे तो दोनों को मृत अवस्था में पाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि आविदा बेगम काफी समय से बीमार थीं, जिससे दोनों पति-पत्नी मानसिक रूप से परेशान थे। मृत दंपती के तीन बेटे हैं। तीनों बेंगलुरु में रहकर पानी पूरी का धंधा करते हैं। उधर, सूचना मिलने पर तीनो वहां से चल दिए। वहीं, गांव में परिवार में दो बहू और नाती रहते हैं। वहीं, पुलिस निरीक्षक ने बताया कि परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पंचनामा भरकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

उधर, मिर्जापुर में मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में बीते पांच दिसंबर की रात घर में घुस कर युवती पर धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए तैयार न होने पर ब्लेड से गला काटने के आरोपी अब्दुल उर्फ सैफ पर जब पुलिस ने दबाव बनाया तो वह मानसिक दबाव में आ गया।

पुलिस की माने तो बढ़ते दबाव के कारण वह तीन दिन पहले ही गंगा में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मंगलवार को शाम चार बजे गंगा से शव बरामद करने के बाद जब पुलिस पोस्टमार्टम हाउस लेकर पहुंची तो शव काफी फूला हुआ था। शव की स्थिति देख चिकित्सकों ने भी दो से तीन दिन पूर्व डूबने की संभावना जता रहे थे। हालांकि, घटना के तत्काल बाद पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हो गए और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कराने लगे। यहीं नहीं पुलिस ने अब्दुल उर्फ सैफ के परिवार के सदस्यों के साथ ही रिस्तेदारों और उससे संबंध रखने वालों पर जब शिकंजा कसना शुरू कर दिया तो वह यह दबाव नहीं झेल पाया।

