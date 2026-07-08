AIIMS स्टूडेंट ने की जान देने की कोशिश, पढ़ाई की टेंशन में खा लीं नींद की गोलियां
AIIMS student attempts suicide : एम्स गोरखपुर के एक पीजी स्टूडेंट आत्महत्या करने की कोशिश की है। पढ़ाई के टेंशन में उसने यह कदम उठाया है। छात्र को एम्स की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हो रहा है। हर कोई उसकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है।
AIIMS student attempts suicide : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) गोरखपुर में पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट इयर के एक छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। छात्र पढ़ाई के टेंशन में था। नींद की गोलियां खाकर उसने जान देने की कोशिश की। छात्र के इस कदम की वजह से उसके साथ पढ़ने वाले छात्र, उसके परिवारीजन और दोस्त अवाक रह गए। हर कोई उसकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। छात्र को एम्स के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। एम्स के तमाम डॉक्टर और छात्र उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं।
बताया जा रहा है इलाज के बाद छात्र की हालत में कुछ सुधार है। छात्र बेंगलुरु का रहने वाला है। वह कुछ दिन पहले ही अपने घर से एम्स गोरखपुर लौटा था। उसके साथ उसकी मां भी गोरखपुर आई थीं। एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक डा. विभा दत्ता भी लगातार छात्र की हालत की जानकारी ले रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि छात्र पढ़ाई को लेकर टेंशन में था। इसी टेंशन में उसने एक साथ नींद की गई गोलियां खा लीं। अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खाने की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। जैसे ही छात्र के साथी छात्रों और शिक्षकों को इसकी जानकारी हुई, हड़कंप मच गया। छात्र को आनन-फानन में एम्स इमरजेंसी में एडमिट कर इलाज शुरू किया गया। इलाज से उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।
सूचना मिलते ही इमरजेंसी में पहुंचीं कार्यकारी निदेशक
पीजी स्टूडेंट के नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश की जानकारी मिलते ही एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ.विभा दत्ता इमरजेंसी पहुंची। उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टरों से उसकी स्थिति की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। पता चला कि नींद की गोलियों के ओवरडोज के चलते छात्र की हालत बिगड़ गई। इलाज से छात्र की हालत में सुधार होता देख उसके साथी छात्रों, मां और एम्स के अन्य लोगों की जान में जान आई।
ऐसा भी क्या टेंशन?
नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश करने वाले छात्र के बारे में बताया जा रहा है कि वह पढ़ाई के टेंशन में था। ऐसे में उसके शुभचिंतकों और दोस्तों का कहना है कि जानें क्यों उसने इतना अधिक टेंशन ले लिया। किसी भी चीज के लिए जिंदगी को दांव पर लगाना कतई ठीक नहीं है। जिंदगी, हर चीज से कहीं ऊपर है। जानकारों का कहना है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पढ़ाई को लेकर टेंशन होना स्वाभाविक है लेकिन काउंसलिंग के जरिए इसे कम किया जा सकता है। टेंशन को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसे कम करने में परिवार, दोस्तों, शिक्षकों और संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें