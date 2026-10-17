एम्स के प्रोफेसर सस्पेंड, 2 महिला अधिकारियों के खिलाफ जांच; जानें हुआ क्या?

एम्स गोरखपुर में एक सहायक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी ओर, दो महिला अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच केंद्रीय विजिलेंस टीम कर रही है। एम्स की कार्यकारी निदेशक और सीईओ सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने बताया कि यह कार्रवाई प्रेसिडेंट के निर्देश पर की गई है।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। एम्स गोरखपुर में सहायक प्रोफेसर डॉ. बृजनंदन गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुशासनिक आधार पर की गई है। सूत्रों की माने तो एम्स प्रशासन के ईमेल का जवाब नहीं देने को कार्रवाई का आधार बताया जा रहा है। वहीं, संस्थान की दो महिला अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच केंद्रीय विजिलेंस टीम कर रही है। इन दोनों मामलों के सामने आने से एम्स के प्रशासनिक कामकाज को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

डॉ. गुप्ता पैथोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वह एम्स में प्रशासनिक अधिकारी का प्रभार संभाल चुके हैं। पहले भी वह संस्थान में उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सवाल उठा चुके हैं। नवंबर 2022 में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से हाजिरी अनिवार्य किए जाने के बाद उन्होंने ईमेल से प्रशासन से कई सवाल पूछे थे। उस समय मामला चर्चा में आया था।

दूसरी ओर, दो महिला अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच केंद्रीय विजिलेंस टीम कर रही है। जांच में शिकायतों की प्रकृति, आरोपों और अधिकारियों के जवाब से जुड़े तथ्यों का सामने आना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक होने की पुष्टि नहीं है। एम्स की कार्यकारी निदेशक और सीईओ सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने बताया कि यह कार्रवाई प्रेसिडेंट के निर्देश पर की गई है।

रूटीन जांच का हिस्सा था विजलेंस टीम का आना एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने बताया कि विजिलेंस की टीम आई थी। रूटीन जांच के तहत टीम आती है। टीम का काम एम्स में चल रहे कामों को देखना होता है। इसी के तहत टीम ने एम्स का दौरा किया था। एम्स में कौन कौन से काम चल रहे हैं और कौन सी फाइल पेंडिंग पड़ी है। उसी का निरीक्षण करने टीम आती रहती है।

बीआरडी में रैगिंग कर रहे थे सीनियर धमक पड़े प्राचार्य वहीं, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के राजेंद्र हॉस्टल में जूनियर एमबीबीएस छात्रों की रैगिंग करने पहुंचे आधा दर्जन सीनियर छात्र पकड़े गए हैं। घटना चार दिन पुरानी बताई जा रही है। हॉस्टल गार्ड की सूचना पर पहुंचे प्राचार्य डॉ. धर्मेन्द्र कुमार और एंटी रैगिंग स्क्वॉड के शिक्षकों ने मौके पर सीनियर छात्रों को फटकार लगाई। सीनियर छात्रों ने शिक्षकों के साथ ही जूनियरों से भी माफी मांगी। कॉलेज प्रशासन ने अब इन सीनियर छात्रों पर कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।