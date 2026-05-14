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सपा सांसद प्रिया सरोज की AI से फोटो बनाकर की वायरल, भाजपा नेता समेत दो लोगों पर केस

Dinesh Rathour जौनपुर, कार्यालय संवाददाता
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जौनपुर जिले की मछलीशहर से सपा सांसद प्रिया सरोज उस समय भड़क गईं जब उनकी एआई से फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। यही नहीं फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई है।

सपा सांसद प्रिया सरोज की AI से फोटो बनाकर की वायरल, भाजपा नेता समेत दो लोगों पर केस

Jaunpur News: जौनपुर जिले की मछलीशहर से सपा सांसद प्रिया सरोज उस समय भड़क गईं जब उनकी एआई से फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। यही नहीं फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई है। सपा सांसद ने भाजपा नेता समेत दो लोगों पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर जौनपुर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

सांसद प्रिया सरोज ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थनापत्र में आरोप लगाया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उन्हें निशाना बनाकर एआई से तैयार फर्जी एवं मॉर्फ्ड तस्वीरें वायरल की गई हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनकी छवि धूमिल करने और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सांसद ने पुलिस को आमोद सिंह और विशाल सिंह के सोशल मीडिया पेजों के लिंक तथा स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध कराए हैं।

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तहरीर के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि सांसद के पत्र में किसी राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उपलब्ध कराए गए स्क्रीनशॉट में प्रोफाइल फोटो पर भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी आमोद सिंह की तस्वीर दिखाई दे रही है। हालांकि यह पेज आमोद सिंह का ही है, इसकी पुष्टि ‘हिन्दुस्तान’ नहीं करता। मामले में भाजपा जौनपुर के जिला मीडिया प्रभारी आमोद सिंह ने कहा कि संबंधित पोस्ट हटा दी गई है।

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एआई से फोटो बनाकर अधिवक्ता से मांगी दस लाख रंगदारी

इसी तरह प्रयागराज शहर के एक अधिवक्ता की एआई से फर्जी अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दस लाख रुपये रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। कैंट पुलिस ने अधिवक्ता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर रविवार को एसओजी टीम के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया। कीडगंज निवासी आरोपी सुमित गुप्ता को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कैंट थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि अधिवक्ता ने दस लाख रुपये रंगदारी नहीं देने पर एआई से महिला के साथ अर्धनग्न फोटो व वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वायरल करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। साथ ही आरोपी ने किसी लड़की द्वारा फर्जी बालात्कार के मुकदमा में फंसाने की भी धमकी दी थी। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी सुमित गुप्ता निवासी न्यू बैरहना कीडगंज का नाम प्रकाश में आने पर गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक आईफोन भी बरामद किया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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