AI वीडियो से जन भावनाएं भड़काने की साजिश, कुछ लोगों ने सुपारी ली; बनारस में जमकर गरजे योगी

संक्षेप: सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम बनने से पहले यहां रोज श्रद्धालुओं की संख्या औसतन 5 हजार से लेकर अधिकतम 25 हजार तक पहुंचती थी। अब उसी काशी में 1.25 लाख से 1.50 लाख श्रद्धालु हर दिन आते हैं। अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपये का योगदान किया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काशी में एक प्रेस कांफ्रेंस कर एआई जेनरेटेड वीडियो के जरिए मंदिरों को तोड़े जाने का भ्रम फैलाने और जनभावनाओं को भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। सीएम, कांग्रेस पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के समय भी इन लोगों ने एक वर्कशॉप में टूटी मूर्तियां रखकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने और काशी की विरासत को बदनाम करने का प्रयास किया है। अब फिर वही काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने देश की विरासत को बदनाम करने और विकास के कामों में बाधा पहुंचाने की सुपारी ले रखी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम बनने से पहले यहां रोज श्रद्धालुओं की संख्या औसतन 5 हजार से लेकर अधिकतम 25 हजार तक पहुंचती थी। आज उसी काशी में 1.25 लाख से 1.50 लाख श्रद्धालु हर दिन। अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपये का योगदान किया है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 साल के दौरान हुए समग्र विकास की प्रक्रिया को बाधित करने की साजिशें रची जा रही हैं। काशी अविनाशी है। काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ।

पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उनका सर्वधन भी कर रहा है और भौतक विकास में भी नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। काशी में 55 हजार करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हुईं। 36 हजार करोड़ की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी सहित हर क्षेत्र में काम हुआ है। काशी की गलियों की स्थिति 2014 के पहले कैसी थी यह किसी से छिपी नहीं है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि बनारस में दो प्राचीन घाट हैं मणिकर्निका और हरिशचंद्र घाट। यहां कोई भी अपनों को अंतिम समय में विदाई सम्मानजनक तरीके से देना चाहता है। इसके लिए ही वहां विकास का काम चल रहा है, वो भी सरकारी पैसे से नहीं। सीएसआर से पैसे से। ऐसे में इस विकास कार्य को भी कांग्रेस के लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि धार्मिक संस्कारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए निरंतरता और गरिमा को बनाए रखा जाए।