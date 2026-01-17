Hindustan Hindi News
AI वीडियो से जन भावनाएं भड़काने की साजिश, कुछ लोगों ने सुपारी ली; बनारस में जमकर गरजे योगी

AI वीडियो से जन भावनाएं भड़काने की साजिश, कुछ लोगों ने सुपारी ली; बनारस में जमकर गरजे योगी

संक्षेप:

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम बनने से पहले यहां रोज श्रद्धालुओं की संख्या औसतन 5 हजार से लेकर अधिकतम 25 हजार तक पहुंचती थी। अब उसी काशी में 1.25 लाख से 1.50 लाख श्रद्धालु हर दिन आते हैं। अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपये का योगदान किया है।

Jan 17, 2026 03:51 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काशी में एक प्रेस कांफ्रेंस कर एआई जेनरेटेड वीडियो के जरिए मंदिरों को तोड़े जाने का भ्रम फैलाने और जनभावनाओं को भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। सीएम, कांग्रेस पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के समय भी इन लोगों ने एक वर्कशॉप में टूटी मूर्तियां रखकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने और काशी की विरासत को बदनाम करने का प्रयास किया है। अब फिर वही काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने देश की विरासत को बदनाम करने और विकास के कामों में बाधा पहुंचाने की सुपारी ले रखी है।

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम बनने से पहले यहां रोज श्रद्धालुओं की संख्या औसतन 5 हजार से लेकर अधिकतम 25 हजार तक पहुंचती थी। आज उसी काशी में 1.25 लाख से 1.50 लाख श्रद्धालु हर दिन। अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपये का योगदान किया है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 साल के दौरान हुए समग्र विकास की प्रक्रिया को बाधित करने की साजिशें रची जा रही हैं। काशी अविनाशी है। काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ।

पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी एक बार फिर से अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उनका सर्वधन भी कर रहा है और भौतक विकास में भी नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। काशी में 55 हजार करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हुईं। 36 हजार करोड़ की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी सहित हर क्षेत्र में काम हुआ है। काशी की गलियों की स्थिति 2014 के पहले कैसी थी यह किसी से छिपी नहीं है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि बनारस में दो प्राचीन घाट हैं मणिकर्निका और हरिशचंद्र घाट। यहां कोई भी अपनों को अंतिम समय में विदाई सम्मानजनक तरीके से देना चाहता है। इसके लिए ही वहां विकास का काम चल रहा है, वो भी सरकारी पैसे से नहीं। सीएसआर से पैसे से। ऐसे में इस विकास कार्य को भी कांग्रेस के लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि धार्मिक संस्कारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए निरंतरता और गरिमा को बनाए रखा जाए।

उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए आए हुए लोगों को यहां उचित सुविधा मिले, सुरक्षा मिले और उनके परिजन को गरिमामयी विदाई मिले, इसी के लिए ही ये काम चल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि शवदाह के दौरान या उसके बाद राख गंगा जी में ना जाए, इससे गंगा का बीओडी और सीओडी दोनों ही बढ़ता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि डोम समाज जो अंतिम संस्कार को पूरा कराता है उनके सम्मान में कोई कमी ना आए। सीएम योगी ने कहा कि बारिश के दिनों में गंगा नदी के जलस्तर को ध्यान में रख कर शवदाह प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतीक्षालय, लकड़ी भंडारण, शौचालय, रैम्प, ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी व्यवस्था की जा रही है।

CM Yogi Adityanath Yogi Adityanath UP Top News अन्य..
