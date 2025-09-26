AI से तेंदुए की फोटो बना कर दी वायरल, लोग दहशत में रहे; ‘झूठ’ का पीछा करती रही टीमे

आस-पड़ोस के लोगों ने तेंदुए की जानकारी से इनकार किया। सीसी कैमरे चेक किए गए, उसमें भी पुष्टि नहीं हुई। रुचिखंड और रजनीखंड के साथ ही औरंगाबाद सेक्टर-पी में भी तेंदुआ घूमने की सूचना मिली। टीमें पहुंची,कई घरों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। निर्मित और अर्धनिर्मित मकानों में भी सर्च अभियान चलाया।

तेंदुए के खौफ के बीच जहां लोग दहशत में हैं, वहीं कुछ अराजकतत्वों ने सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के लिए एआई से बनी तेंदुए की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर लोगों में और डर भर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से कई स्कूल तक बंद कर दिए गए। पुलिस और वन विभाग की टीम फोटो और उसमें दर्शायी गई जगह पर पहुंची तो वहां तेंदुए की पुष्टि ही नहीं हो सकी। पुलिस मामले में दो लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

इंस्पेक्टर आशियाना छत्रपाल सिंह के मुताबिक बुधवार रात सालेह नगर में एक लोडर के पास तेंदुओं को दिखाते हुए फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुई। तेंदुओं के पास एक कुत्ता भी खड़ा था। सूचना पर मौके पर पुलिस बल के साथ वन विभाग की टीम से बीट प्रभारी अभिषेक वर्मा मौके पर पहुंचे। आस-पड़ोस के लोगों ने तेंदुए की जानकारी से इनकार किया। सीसी कैमरे चेक किए गए, उसमें भी पुष्टि नहीं हुई। गुरुवार सुबह रुचिखंड और रजनीखंड के साथ ही औरंगाबाद सेक्टर-पी में तेंदुआ घूमने की सूचना मिली। टीमें पहुंची,कई घरों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। प्लाटों और वर्षों से बंद पड़े निर्मित व अर्धनिर्मित मकानों में भी सर्च अभियान चलाया।

घंटों तफ्तीश के बाद भी तेंदुए की पुष्टि नहीं हो सकी। पता चला की वायरल फोटो सात साल पुरानी है। छत्रपाल सिंह ने बताया कि फोटो वायरल करने के मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए एआई से बनी और पुरानी फोटो वायरल कर रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि भ्रामक सूचनाओं को सोशल मीडिया पर न पोस्ट करें। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कैंट, रुचि खंड और आशियाना में दहशत कैंट क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने के बाद सरोजनीनगर क्षेत्र के रुचि खण्ड, आशियाना की पांच लाख के करीब आबादी दहशत में है। गुरुवार को औरंगाबाद में संचालित एक निजी स्कूल ने बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी। डीएफओ ने तेंदुआ को पकड़ने के लिए उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज को नोडल अधिकारी नामित करते हुए शहरी रेंज और सरोजनीनगर रेंज के कार्मिकों की रेस्क्यू टीम बनाई है।