दो शहरों में AI सिटी, 30000 करोड़ से डेटा सेंटर; सीएम योगी ने सेट किया नए साल का रोडमैप

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर नए साल 2026 के लिए विकास का रोडमैप साझा किया है। साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि एक 'डिजिटल पावरहाउस' बनने की राह पर अग्रसर है।

नए वर्ष 2026 से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक विशेष पत्र 'योगी की पाती' साझा किया है। इसके जरिए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को तकनीक और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प दोहराया है। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी वर्ष में सरकार का पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों पर रहने वाला है।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों लखनऊ और नोएडा को 'एआई सिटी' (AI City) के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक आईटी मैप पर सबसे आगे लाना है। इसके साथ ही जेवर में 3700 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा।

सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश की 'सुरक्षित डेटा सेंटर' नीति के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। राज्य सरकार ने डेटा सेंटर क्षेत्र में 30000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 5 हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क का व्यावसायिक उपयोग शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 9 अन्य शहरों में 'सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क' स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल रहे हैं।

'एआई प्रज्ञा' से 10 लाख नागरिकों को प्रशिक्षण तकनीक को आम जनजीवन से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 'एआई प्रज्ञा' कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 10 लाख नागरिकों को एआई (AI) प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का युवा न केवल तकनीक का इस्तेमाल करे, बल्कि उसमें दक्ष भी बने। ड्रोन, रोबोटिक्स और मोबाइल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।