Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAI cities in two cities data centers worth 39000 crore CM Yogi sets the roadmap for the new year
दो शहरों में AI सिटी, 30000 करोड़ से डेटा सेंटर; सीएम योगी ने सेट किया नए साल का रोडमैप

दो शहरों में AI सिटी, 30000 करोड़ से डेटा सेंटर; सीएम योगी ने सेट किया नए साल का रोडमैप

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर नए साल 2026 के लिए विकास का रोडमैप साझा किया है। साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि एक 'डिजिटल पावरहाउस' बनने की राह पर अग्रसर है।

Dec 30, 2025 08:55 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नए वर्ष 2026 से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक विशेष पत्र 'योगी की पाती' साझा किया है। इसके जरिए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को तकनीक और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प दोहराया है। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी वर्ष में सरकार का पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों पर रहने वाला है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों लखनऊ और नोएडा को 'एआई सिटी' (AI City) के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक आईटी मैप पर सबसे आगे लाना है। इसके साथ ही जेवर में 3700 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा।

सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश की 'सुरक्षित डेटा सेंटर' नीति के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। राज्य सरकार ने डेटा सेंटर क्षेत्र में 30000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 5 हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क का व्यावसायिक उपयोग शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 9 अन्य शहरों में 'सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क' स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल रहे हैं।

'एआई प्रज्ञा' से 10 लाख नागरिकों को प्रशिक्षण

तकनीक को आम जनजीवन से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 'एआई प्रज्ञा' कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 10 लाख नागरिकों को एआई (AI) प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का युवा न केवल तकनीक का इस्तेमाल करे, बल्कि उसमें दक्ष भी बने। ड्रोन, रोबोटिक्स और मोबाइल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

युवाओं से अपील: 'ज्ञानदान' का लें संकल्प

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से वर्ष 2026 के लिए एक विशेष संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने अपील की है कि युवा अपने आसपास के कम से कम 5 बच्चों को कंप्यूटर और एआई के प्रति जागरूक करें। सीएम ने युवाओं से सप्ताह में कम से कम एक घंटा 'ज्ञानदान' करने का आग्रह किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार और जनता के संयुक्त प्रयास से उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 'वैश्विक राजधानी' के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री के अपनी पाती से साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि एक 'डिजिटल पावरहाउस' बनने की राह पर अग्रसर है।