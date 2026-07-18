AI कैमरे और ड्रोन की नजरें, ATS की निगरानी में रहेगा पूरा महादेव, कांवड़ यात्रा को लेकर मास्टर प्लान तैयार
यूपी के बागपत में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया। कांवड़ मार्ग शिविरों में 24 घंटे निगरानी होगी। इसके लिए एटीएस की दो टुकड़ियों को भी तैनात किया जाएगा। इस बार ब्लैक कमांडो की तर्ज पर कांवड़ यात्रा की जिम्मेदारी पुलिस के जवान संभालेंगे।
Kanwar Yatra In Baghpat: यूपी में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बागपत में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा योजना तैयार कर ली है। कांवड़ मार्ग पर एटीएस की विशेष निगरानी रहेगी। एटीएस की दो टुकड़ियां कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद में तैनात रहेंगी। एआई कैमरों और ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। पुलिसकर्मी ब्लैक कमांडो की तर्ज पर तैनात होकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।
पुलिस के मास्टर प्लान के तहत पूरे कांवड़ मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि यात्रा मार्ग पर लगने वाले शिविरों की भी 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एआई आधारित स्मार्ट कैमरों के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन माध्यमों से पूरे कांवड़ मार्ग पर हर समय नजर रखी जाएगी। एटीएस भी लगातार निगरानी करेगी। पुलिस की योजना के अनुसार इस बार ड्यूटी पर तैनात बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ब्लैक कमांडो की तर्ज पर नजर आएंगे। इसका मकसद सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
दिल्ली और हरियाणा पुलिस से किया जा रहा संपर्क
एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए हरियाणा और दिल्ली पुलिस से लगातार संपर्क रखा जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान-प्रदान भी लगातार जारी रहेगा, ताकि किसी भी स्थिति से मिलकर निपटा जा सके। इसके साथ ही जनपद में 50 से अधिक अस्थाई चौकियां बनाई जाएंगी।
रूट डायवर्जन प्लान तैयार, जल्द होगा जारी
यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए इस बार रूट डायवर्जन प्लान में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। पुलिस का फोकस यह रहेगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ आम लोगों को भी जाम की परेशानी का कम से कम सामना करना पड़े। जल्द ही एडीजी जोन अंतरराज्यीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के सभी पहलुओं पर मंथन किया जाएगा।
ये जारी किए निर्देश
|निर्धारित मानकों के अनुरूप ही डीजे का उपयोग करें।
|निर्धारित ऊंचाई और नियमों के अनुसार ही झांकियां निकाली जाएं।
|तेज आवाज, निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण और स्टंटबाजी न करें।
|दो पहिया वाहनों पर मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों का प्रयोग न करें।
|यातायात डायवर्जन का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
|किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें।
|किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।