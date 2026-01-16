Hindustan Hindi News
यूपी पंचायत चुनाव से पहले सपा को मुंबई में झटका, एआईएमआईएम ने की सेंधमारी, भाजपा जीती

संक्षेप:

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुंबई समेत अन्य सीटों और वार्डों में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मुंबई में उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है।

Jan 16, 2026 10:04 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी पंचायत चुनाव से पहले मुंबई बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) ने मुंबई में ही सपा के गढ़ वाले चार वार्डों में जीत दर्ज की है। सपा मुंबई के 70 वार्डों में चुनाव लड़ी और मात्र दो पर उसे जीत हासिल हुई है। सपा मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने हार के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सपा को जानबूझ कर हरवाया गया है।

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुंबई समेत अन्य सीटों और वार्डों में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मुंबई में उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के वार्डों में ओवैसी की पार्टी ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए चार पर जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 134 में मेहजबीन अतीक, 136 में जहां जमीन कुरैशी और 145 में खैरुनिसा ने सपा उम्मीदवारों को हराया है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में ओवैसी की पार्टी की जीत ने सभी को चौंकाया है। यूपी निकाय चुनाव में भी पश्चिमी यूपी में औवैसी की पार्टी ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए सभी को चौंकाया था। मुंबई में किसी समय मुस्लिम बाहुल्य वाले वार्डों में सपा का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार सपा उनमें से अधिकतर पर हारी है।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा-महायुति की जीत पर कानपुर में जश्न

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा-महायुति गठबंधन को 29 में से 25 महानगरों में मिली बंपर जीत की खुशी में शुक्रवार को भाजपा कानपुर महानगर में उल्लास और उत्साह का माहौल देखने को मिला। जैसे ही महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड विजय की खबर आई, भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आज शाम नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल एवं जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित की अगुवाई में मिष्ठान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान "भाजपा जिंदाबाद", "नरेंद्र मोदी जिंदाबाद" के गगनभेदी नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि लगभग 40 वर्षों बाद पहली बार बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। यह ऐतिहासिक विजय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास, सुशासन और जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता के अटूट वश्विास का प्रमाण है।

महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है कि भाजपा ही देश और राज्यों के सर्वांगीण विकास की वश्विसनीय पार्टी है। प्रकाश पाल ने कहा कि यह जीत केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में भाजपा की नीतियों और नेतृत्व की स्वीकार्यता को दर्शाती है। आने वाले समय में भाजपा इसी जनसमर्थन के बल पर राष्ट्र नर्मिाण के कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित ने महाराष्ट्र की प्रचंड जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह परिणाम भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए ऐतिहासिक कार्यों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के पक्ष में मतदान कर विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को करारा जवाब दिया है।

