यूपी पंचायत चुनाव से पहले सपा को मुंबई में झटका, एआईएमआईएम ने की सेंधमारी, भाजपा जीती

संक्षेप: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुंबई समेत अन्य सीटों और वार्डों में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मुंबई में उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है।

यूपी पंचायत चुनाव से पहले मुंबई बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) ने मुंबई में ही सपा के गढ़ वाले चार वार्डों में जीत दर्ज की है। सपा मुंबई के 70 वार्डों में चुनाव लड़ी और मात्र दो पर उसे जीत हासिल हुई है। सपा मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने हार के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सपा को जानबूझ कर हरवाया गया है।

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुंबई समेत अन्य सीटों और वार्डों में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मुंबई में उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के वार्डों में ओवैसी की पार्टी ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए चार पर जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 134 में मेहजबीन अतीक, 136 में जहां जमीन कुरैशी और 145 में खैरुनिसा ने सपा उम्मीदवारों को हराया है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में ओवैसी की पार्टी की जीत ने सभी को चौंकाया है। यूपी निकाय चुनाव में भी पश्चिमी यूपी में औवैसी की पार्टी ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए सभी को चौंकाया था। मुंबई में किसी समय मुस्लिम बाहुल्य वाले वार्डों में सपा का दबदबा हुआ करता था, लेकिन इस बार सपा उनमें से अधिकतर पर हारी है।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा-महायुति की जीत पर कानपुर में जश्न महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा-महायुति गठबंधन को 29 में से 25 महानगरों में मिली बंपर जीत की खुशी में शुक्रवार को भाजपा कानपुर महानगर में उल्लास और उत्साह का माहौल देखने को मिला। जैसे ही महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड विजय की खबर आई, भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आज शाम नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल एवं जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित की अगुवाई में मिष्ठान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान "भाजपा जिंदाबाद", "नरेंद्र मोदी जिंदाबाद" के गगनभेदी नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि लगभग 40 वर्षों बाद पहली बार बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। यह ऐतिहासिक विजय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास, सुशासन और जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता के अटूट वश्विास का प्रमाण है।