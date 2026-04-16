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यूपी पंचायत चुनाव से पहले प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज; लेखपाल सस्पेंड, 13 गिरफ्तार

Apr 16, 2026 06:56 pm ISTDinesh Rathour लखीमपुर खीरी
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बांकेगंज में आंबेडकर मूर्ति को लेकर हुए बवाल में आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच व कार्रवाई जारी है। इस मामले में 13 और आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं।

यूपी पंचायत चुनाव से पहले प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज; लेखपाल सस्पेंड, 13 गिरफ्तार

Lakhimpur kheri News: लखीमपुर खीरी जिले में आंबेडकर मूर्ति को लेकर हुए बवाल में आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में 13 और आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। वहीं लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले प्रधान पर हुई इस कार्रवाई से खलबली मची है।

एएसपी ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। जांच में अगर किसी अधिकारी पुलिस कर्मी की लापरवाही सामने आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पूरे प्रकरण पर नजर बनाए है। गांव में पुलिस व पीएसी तैनात है। बांकेगंज बवाल में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।

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मोतीपुर बांकेगंज प्रधान के प्रधान और लेखपाल पर कार्रवाई

बांकेगंज बवाल प्रकरण में यहां की प्रधान विजय लक्ष्मी के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने की है। अब यहां की प्रधान ग्राम पंचायत निधि से कोई भी काम नहीं कर पाएगी। 14 अप्रैल को मोतीपुर बांकेगंज गांव में खाली पड़ी ग्राम पंचायत की जमीन पर आंबेडर जयंती मनाई जा रही थी। तभी वहां ग्राम प्रधान पति वीरेंद्र गौतम आंबेडर प्रतिमा लेकर पहुंच गया। उसने ग्राम पंचायत की जमीन पर आंबेडर प्रतिमा की स्थापना करने की कोशिश की। गांव के ही चंदा देवी ने इसका विरोध किया। सूचना पर पुलिस पहुंची पुलिस में मूर्ति की स्थापना करने से मना कर दिया। आरोप है कि पुलिस मूर्ति छीन कर ले गई, जिसमें वह खंडित भी हो गई। इसके बाद भीड़ उग्र हुई और पुलिस पर पत्थर बाजी हुई।

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सरकारी वाहन तोड़े और फूंके गए। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस प्रधान पति को मुख्य आरोपी के रूप में मान रही है। प्रधान पति मुकदमे में नामजद भी है। उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। अब वह ग्राम पंचायत निधि के खाते से कोई लेनदेन नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर तहसील प्रशासन ने उस जमीन की नपाई करवाई है जहां पर कार्यक्रम हुआ था। तहसील प्रशासन के माप में खाली पड़ी जमीन ग्राम पंचायत की निकली है। उसके पीछे चंदा देवी की जमीन है। बाकी ग्राम पंचायत की जमीन पर आसपास के घर बने हुए हैं। जमीन का यह विवाद पिछले काफी समय से चौकी और तहसील में जा रहा था। लेकिन समय पर इसका निपटारा नहीं हुआ। इसी लापरवाही में मोतीपुर ग्राम पंचायत के लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया।

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बांकेगंज हिंसा में 13 और आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

बांकेगंज हिंसा में मैलानी पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मुकदमा गांव की ही चंदा देवी ने दर्ज कराया है। जिसमें 8 नामजद हैं और 200 अज्ञात हैं। दूसरा केस एसओ मैलानी ने वादी बनकर दर्ज कराया है। इसमें 74 नामजद हैं और 200 अज्ञात हैं। चंदा देवी वाले मुकदमे की विवेचना बांकेगंज चौकी इंचार्ज कर रहे हैं। दूसरे केस की विवेचना एसएसआई मैलानी कर रहे हैं। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। घटना वाली रात ही 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको जेल भेजने के बाद पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी थी। बुधवार की रात पुलिस ने 13 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनको भी जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी हुई है। वह आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। लगभग सभी आरोपी गांव से फरार है। ज्यादातर घरों में ताले पड़े हुए हैं। उनके मोबाइल नंबर भी बंद है। लेकिन पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

सीसीटीवी फुटेज से हो रही आरोपियों की पहचान

मैलानी पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में तो जुटी ही हुई है। अज्ञात आरोपियों की पहचान भी तेजी से कराई जा रही है। पुलिस घटना के बने वीडियो खंगाल रही है। इसी आधार पर अज्ञात रुपयों की पहचान की जा रही है। मैलानी पुलिस ने दर्जनों आरोपियों की पहचान कर ली है। इसमें से कई गिरफ्तार भी कर लिया गए हैं और कई अभी बाकी है। उनकी तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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