पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी की दो ग्राम पंचायतों के बदल दिए नाम

यूपी पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी ने बड़ा फैसला ले लिय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यूपी की दो और ग्राम पंचायतों के नाम बदल दिया। हरदोई और फिरोजाबाद जिले की दोनों ग्राम पंचायतों के नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव आया था, जिसे सीएम योगी ने मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार ने आफीशियल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी। पोस्ट में लिखा, जनपद फिरोजाबाद की तहसील व विकासखंड शिकोहाबाद स्थित ग्राम पंचायत वासुदेवमई के अन्तर्गत ग्राम उरमुरा किरार का नाम परिवर्तित कर हरिनगर और हरदोई के जिले के विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम सियारामपुर करने का फैसला लिया है।

एक महीने पहले हरदोई का नाम बदलने का भी रखा गया था प्रस्ताव एक महीने पहले डीएम ऑफिस से हरदोई जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। डीएम कार्यालय की ओर से जारी पत्र में हरदोई का नाम प्रहलाद नगरी करने के प्रस्ताव पर जनप्रतिनिधियों लोकसभा एवं विधानसभा सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्ष से महत्वपूर्ण सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए गए थे। यह प्रक्रिया पहलाद नगरी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवम द्विवेदी के आग्रह के क्रम में प्रारंभ की गई थी। डीएम अनुनय झा ने जनप्रतिनिधियों से कहा था कि वे अपने विचार उपलब्ध कराएं ताकि सामूहिक सुझावों को संकलित कर शासन को भेजा जा सके।

संस्कृति और विरासत की पहचान को और मज़बूत करने में जुटी योगी सरकार यूपी सरकार ने लखनऊ में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर सात भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण की कवायद में जुट गई है। सरकार से जुड़े अधिकारियों की मानें तो इन द्वारों के माध्यम से लखनऊ में प्रवेश करते ही प्रदेश की संस्कृति, आस्था और सभ्यतागत विरासत का अनुभव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम को शहरी विकास एवं आवास विभाग की बैठक में इस परियोजना को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहली झलक में ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने पारंपरिक भारतीय वास्तुकला और शिल्प के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। प्रस्तावित प्रवेश द्वारों को संगम द्वार, नंदी-गंगा द्वार, सूर्य द्वार, व्यास द्वार, धर्म द्वार, कृष्ण द्वार और शौर्य द्वार नाम दिए गए हैं।