Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAhead of UP Panchayat elections, Om Prakash Rajbhar faces a setback as the Subhaspa district president joins BSP
यूपी पंचायत चुनाव से पहले ओपी राजभर को झटका, सुभासपा जिलाध्यक्ष साथियों के संग बसपा में शामिल

यूपी पंचायत चुनाव से पहले ओपी राजभर को झटका, सुभासपा जिलाध्यक्ष साथियों के संग बसपा में शामिल

संक्षेप:

यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अप्रैल-मई में चुनाव प्रस्तावित है। इस बीच सुभासपा जिलाध्यक्ष ने ओपी राजभर को झटका दिया है। उन्होंने अपने साथियों के साथ बसपा की सदस्यता ले ली है।

Thu, 27 Nov 2025 05:40 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में पंचायत चुनाव अगले अप्रैल-मई में प्रस्तावित है। इसको लेकर जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक हलचल तेज है। सभी पार्टियां 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में लग गईं। रणनीति तैयार हो रही है। इसी बीच यूपी के हमीरपुर जिले से एक खबर सामने आई है। यह खबर सुभासपा के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर को झटका देने वाली है। दरअसल, हमीरपुर के सुभासपा के जिलाध्यक्ष श्रीराम प्रजापति ने अपने साथियों के साथ बसपा की सदस्यता ग्रहण की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संविधान दिवस पर बसपा की जिलास्तरीय बैठक एक गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। इस बैठक में यह सदस्यता ग्रहण बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार और चित्रकूट मंडल बांदा के मुख्य प्रभारी अखिलेश अंबेडकर की मौजूदगी में हुई। बैठक में उपस्थित बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रीराम प्रजापति का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बैठक के दौरान अतिथियों ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति पर चर्चा की।

ये भी पढ़ें:आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं; योगी सरकार का सभी विभागों को आदेश
ये भी पढ़ें:शादी की रस्मों के बीच दूल्हे ने दहेज के 21 लाख रुपए लौटाए, भावुक हुई दुल्हन

बहुजन समाज पार्टी की जिलास्तरीय बैठक में बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार ने कहा कि बसपा के सभी बूथ लेबिल एजेंट अपने-अपने क्षेत्र में मतदाताओं का एसआईआर फार्म भरने में बीएलओ के साथ मिलकर सहयोग करें। बल्देव प्रसाद वर्मा ने कहा कि पार्टी के सेक्टर व बूथ प्रभारी अभी से मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाए। अखिलेश अम्बेडकर ने संविधान दिवस पर बोलते हुए कहा कि बाबा साहेब ने दलित समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी ही देन है कि हम सभी को बराबरी का अधिकारी मिला है। उनके सपनो को साकार करना सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान मौदहा चेयरमैन रजा मुहम्मद उर्फ श्रीनाथ, जिला प्रभारी रामफूल निषाद, वीरेंद्र वर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। बसपा की सदस्यता लेने पर सुभासपा के जिलाध्यक्ष श्रीराम प्रजापति व उनके समर्थको को जिलाध्यक्ष राघवेंद्र अहिरवार ने माला पहनाकर स्वागत किया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Panchayat Chunav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |