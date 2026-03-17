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यूपी पंचायत चुनाव से पहले लापरवाह सचिवों के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, 17 की रुक गई सैलरी

Mar 17, 2026 03:59 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अम्बेडकरनगर
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स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद विकास खंडों में तैनात ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में रुचि नहीं ली गई और न ही समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया गया। जांच में सामने आया कि संबंधित सचिवों ने न तो पहले दिए गए निर्देशों का पालन किया और न ही आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए।

यूपी पंचायत चुनाव से पहले लापरवाह सचिवों के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, 17 की रुक गई सैलरी

UP News: उत्तर प्रदेश में एक तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं दूसरी तरफ शासन के विभिन्न विभाग गांवों में हो रहे विकास कार्यों पर पूरा फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ही गांवों में चल रहे कामकाज की कड़ी निगरानी भी की जा रही है। इसी क्रम में यूपी के अम्बेडकरनगर जिले में लापरवाह सचिवों पर बड़ा ऐक्शन हुआ है। अम्बेडकरनगर के जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र पांडेय ने विशेष ऑडिट के दौरान लापरवाही बरतने वाले जिले के 17 ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सभी लापरवाह सेक्रेटरी का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेशों तक अवरुद्ध कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक के विशेष ऑडिट के अनुपालन की समीक्षा के लिए 16 मार्च को जिला स्तर पर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक समितियां एवं पंचायत के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद जिले के अलग विकास खंडों में तैनात ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में रुचि नहीं ली गई और न ही समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया गया। जांच में सामने आया कि संबंधित सचिवों ने न तो पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन किया और न ही आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए विभाग ने संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों की सूची जारी की है।

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आदेश में कहा गया है कि सूचीबद्ध सभी 17 सचिवों को एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने ग्राम पंचायतों से संबंधित ऑडिट आख्या का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही अनुपालन आख्या सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। डीपीआरओ ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयावधि में आदेश का अनुपालन न करने पर संबंधित सचिवों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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इन ग्राम पंचायत अधिकारियों का रुका है एक दिन का वेतन

जिन ग्राम पंचायत अधिकारियों का एक दिन वेतन डीपीआरओ ने अवरुद्ध किया है उसमें सुशील शाह, सरिता शुक्ला, रामजीत यादव, माण्डवी उपाध्याय, विनय वर्मा, धीरेन्द्र पासवान, इन्द्र कुमार वर्मा, मनीष कुमार सिंह, विश्वनाथ पटेल, अमरजीत वर्मा, विनय कुमार मिश्र, प्रदीप कुमार वर्मा, रामप्रताप, शरद भारती, रवीन्द्र कुमार चौधरी, राजेश वर्मा और प्रशांत पटेल शामिल हैं।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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