यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक और दल का समर्थन मिला है। जनता उन्नति पार्टी के अध्यक्ष अनिल चौहान ने रविवार को लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने बिना शर्त भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने भाजपा की जीत के लिए साथ मिलकर काम करने की बात कही।

यूपी चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक और राजनीतिक दल का समर्थन मिल गया है। जनता उन्नति पार्टी ने बिना शर्त भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। रविवार को लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौहान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के सामने अपनी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने अनिल चौहान और उनकी टीम का पार्टी परिवार में स्वागत किया।

वहीं, जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा कि उनकी पार्टी ने भाजपा को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसी सिलसिले में वह भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को सम्मान देने के लिए भाजपा परिवार का आभार जताया। चौहान ने कहा कि उनकी पार्टी कदम से कदम मिलाकर भाजपा के साथ काम करेगी और उसकी जीत में सहभागी बनेगी।