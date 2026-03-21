Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले BJP में नई कवायद, पदाधिकारी बनाने में इन्हें मिलेगी तरजीह

Mar 21, 2026 03:36 pm ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
share

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी को खुद को युवा दिखाने की कोशिशों में जुट गई है। पार्टी संगठन ने नए जोश के साथ चुनावी रणभेरी बजाने का फैसला किया है। प्रदेश में चल रही जिला इकाइयों के गठन प्रक्रिया में भी पदाधिकारी बनाने में 50 साल तक उम्र वालों को ही वरीयता दी जाएगी। 

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले BJP में नई कवायद, पदाधिकारी बनाने में इन्हें मिलेगी तरजीह

UP Politics: उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को निचले स्तर तक युवा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पार्टी संगठन में कम उम्र वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जा रही है। प्रदेश में चल रही जिला इकाइयों के गठन प्रक्रिया में भी पदाधिकारी बनाने में 50 साल तक उम्र वालों को ही वरीयता दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। इसे भारतीय जनता पार्टी में ‘नवीन युग’ का आरंभ माना जा रहा है।

भाजपा में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी से पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन हुआ। इस बदलाव के नतीजे अब संगठन में नीचे तक दिखाई देंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा अपने तरकश को सियासी बाणों से सजाने में जुट गई है। पार्टी संगठन ने नए जोश के साथ चुनावी रणभेरी बजाने का फैसला किया है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह उन्हें अपना बॉस कहकर संबोधित किया, वो पूरी पार्टी के लिए संदेश था कि सभी नई पीढ़ी को जगह देने के लिए तैयार रहें। इस संदेश का प्रभाव अब जमीनी स्तर पर दिखेगा। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने टीम चयन के लिए जिलों में भेजे पर्यवेक्षकों को आयु सीमा की अर्हता स्पष्ट कर दी थी। पैनल में 30 से 50 साल की उम्र वालों के ही नाम मांगे गए। हालांकि इसमें महिलाओं व अनुसूचित जाति-जनजाति को पार्टी ने उम्र सीमा में छूट दी है। उम्र के साथ ही अनुभव का भी ध्यान रखा गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

युवा मोर्चा में असली युवाओं को ही मिलेगी जगह

जिला इकाइयों के बाद नई प्रदेश टीम के गठन और क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जाने का ऐलान होना है। उसके बाद युवा मोर्चा सहित अन्य मोर्चों का भी गठन किया जाएगा। पार्टी सूत्रों की मानें तो इस बार युवा मोर्चा में भी उम्रदराज भाजपाई एंट्री नहीं कर पाएंगे। भाजयुमो में आयु सीमा 25 से 35 के बीच रहेगी। पार्टी की रणनीति अपने वोट बैंक में इजाफा करने की है। 2014 में युवाओं और महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। पार्टी अब इन दोनों वर्गों का साथ आगे भी बरकरार रखना चाहती है।

ये भी पढ़ें:यूपी में वकील-डॉक्टर-शिक्षक और पत्रकार को भी आवास, सीएम योगी का बड़ा ऐलान

उम्र के साथ अनुभव को भी महत्व दिया जाएगा

उम्र के साथ ही अनुभव का भी ध्यान रखा गया है। इसीलिए निवर्तमान मंडल अध्यक्षों, लोकसभा व विधानसभा चुनाव में विस्तारक की भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं को समायोजित करने की रणनीति पर काम हो रहा है। वहीं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है जो पूर्व में संगठनात्मक रूप से दायित्व पर रहे हों और जिन्हें काम करने का अनुभव हो।

ये भी पढ़ें:बच्चों को नाराज होने दें, लेकिन यह कतई न करें, योगी ने अभिभावकों को दी ये सीख
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP BJP UP Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |