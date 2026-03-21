यूपी विधानसभा चुनाव से पहले BJP में नई कवायद, पदाधिकारी बनाने में इन्हें मिलेगी तरजीह

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी को खुद को युवा दिखाने की कोशिशों में जुट गई है। पार्टी संगठन ने नए जोश के साथ चुनावी रणभेरी बजाने का फैसला किया है। प्रदेश में चल रही जिला इकाइयों के गठन प्रक्रिया में भी पदाधिकारी बनाने में 50 साल तक उम्र वालों को ही वरीयता दी जाएगी।

UP Politics: उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को निचले स्तर तक युवा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पार्टी संगठन में कम उम्र वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जा रही है। प्रदेश में चल रही जिला इकाइयों के गठन प्रक्रिया में भी पदाधिकारी बनाने में 50 साल तक उम्र वालों को ही वरीयता दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। इसे भारतीय जनता पार्टी में ‘नवीन युग’ का आरंभ माना जा रहा है।

भाजपा में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी से पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन हुआ। इस बदलाव के नतीजे अब संगठन में नीचे तक दिखाई देंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा अपने तरकश को सियासी बाणों से सजाने में जुट गई है। पार्टी संगठन ने नए जोश के साथ चुनावी रणभेरी बजाने का फैसला किया है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह उन्हें अपना बॉस कहकर संबोधित किया, वो पूरी पार्टी के लिए संदेश था कि सभी नई पीढ़ी को जगह देने के लिए तैयार रहें। इस संदेश का प्रभाव अब जमीनी स्तर पर दिखेगा। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने टीम चयन के लिए जिलों में भेजे पर्यवेक्षकों को आयु सीमा की अर्हता स्पष्ट कर दी थी। पैनल में 30 से 50 साल की उम्र वालों के ही नाम मांगे गए। हालांकि इसमें महिलाओं व अनुसूचित जाति-जनजाति को पार्टी ने उम्र सीमा में छूट दी है। उम्र के साथ ही अनुभव का भी ध्यान रखा गया है।

युवा मोर्चा में असली युवाओं को ही मिलेगी जगह जिला इकाइयों के बाद नई प्रदेश टीम के गठन और क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जाने का ऐलान होना है। उसके बाद युवा मोर्चा सहित अन्य मोर्चों का भी गठन किया जाएगा। पार्टी सूत्रों की मानें तो इस बार युवा मोर्चा में भी उम्रदराज भाजपाई एंट्री नहीं कर पाएंगे। भाजयुमो में आयु सीमा 25 से 35 के बीच रहेगी। पार्टी की रणनीति अपने वोट बैंक में इजाफा करने की है। 2014 में युवाओं और महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। पार्टी अब इन दोनों वर्गों का साथ आगे भी बरकरार रखना चाहती है।