Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAhead of the Yogi cabinet expansion, a BJP core group meeting was held late at night at the Chief Minister residence
योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर समिति की बैठक, क्या हुए फैसले

योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर समिति की बैठक, क्या हुए फैसले

संक्षेप:

यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले भाजपा नेताओं को अहम पदों पर बैठाने की कवायद शुरू हो गई है। मंगलवार की रात मुख्यमंत्री आवास पर इसे लेकर भाजपा कोर समिति की बैठक हुई। फैसला हुआ कि आयोग-निगम और बोर्डों के खाली पद भरे जाएंगे।

Dec 31, 2025 06:23 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में एक तरफ योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ भाजपा के उन नेताओं को लाल बत्ती की कवायद शुरू हो गई है, जो विधायक नहीं हैं। मंगलवार की शाम पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ ही उपमुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के अलावा आरएसएस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संकेत मिले हैं कि अब संगठनात्मक कार्यों के साथ ही आयोग-निगम, बोर्डों के खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भाजपा ने मिशन-2027 को ध्यान में रखकर प्रदेश अध्यक्ष पद पर कुर्मी चेहरे के रूप में पंकज चौधरी पर दांव लगाया है। चुनाव से पहले अभी पार्टी में कई काम होने हैं। इनमें मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा खाली पड़े आयोग, निगम और बोर्डों के पदों को भरा जाना, नगर निकायों में 2800 से अधिक पाषर्दों का मनोनयन आदि शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश संगठन की नई टीम और सभी जिलों में संगठनात्मक गठन भी होने हैं। ऐसे ही कई विषयों पर पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होने की खबर है। मंगलवार को पहले एक बैठक संघ कार्यालय भारती भवन में हुई। उसमें करीब दो घंटे तक विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ।

ये भी पढ़ें:ओबीसी आरक्षण को लेकर CM योगी की सख्ती का असर, शासन ने विभागों को दिया यह निर्देश

पार्षदों के मनोनयन की प्रक्रिया भी तेज होगी

उसके बाद दोपहर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक को यूं तो मासिक बैठक बताया जा रहा है लेकिन इस दौरान सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल सिंह भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि आयोग, निगम, बोर्डों में खाली पड़े पदों को भरे जाने की कवायद जल्द शुरू हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नामों पर अटकलें, इन 3 में से एक मंत्री बनना तय

वहीं पार्टी पार्षदों के मनोनयन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा बैठक में एसआईआर से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होने की खबर है। तय किया गया कि ज्यादा से ज्यादा नये वोटर बनवाने और संदिग्ध वोटरों को लेकर बड़े पैमाने पर आपत्तियां दाखिल करने पर फोकस किया जाएगा। इस काम में संघ भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।