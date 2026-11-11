यूपी चुनाव से पहले इस सीट को लेकर सपा में रार, सोशल मीडिया पर भिड़े समर्थक; 12 पर केस

यूपी चुनाव से पहले गोरखपुर की कैंपियरगंज सीट पर सपा के टिकट के दावेदारों में रार छिड़ी है। सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम और कैम्पियरगंज से टिकट की दावेदारी कर रहे वरिष्ठ नेता साधु यादव के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। साधु के 12 समर्थकों पर केस हो गया है।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कैंपियरगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर पार्टी में कलह तेज हो गया है। सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम और कैम्पियरगंज से पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे वरिष्ठ नेता साधु यादव के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता एक-दूसरे को खुलकर अपशब्द लिख रहे हैं। इस मामले में जिलाध्यक्ष के समर्थक ने साधु के 12 समर्थकों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। मामला पार्टी के हाईकमान तक पहुंच गया। उनके हस्तक्षेप के बाद मंगलवार को निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल कर मुकदमा वापस लेने की पहल की।

विवाद की शुरुआत निवर्तमान जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम द्वारा कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से मानी जा रही है। यह पोस्ट साधु यादव को लेकर था। विवाद बढ़ने के बाद जिलाध्यक्ष ने सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट कर दिया।

हालांकि तब तक उसका स्क्रीनशॉट कार्यकर्ताओं के वाट्सएप समूह पर आ गया। इसके बाद साधु के समर्थकों ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ भड़क सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिए। इससे नाराज जिलाध्यक्ष के समर्थकों ने साधु के 12 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।

पूरा मामला पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया है। पार्टी नेतृत्व की ओर से दोनों पक्षों से संयम बरतने और सोशल मीडिया पर आपसी टकराव बढ़ाने से बचने की अपील की जा रही है। टिकट को लेकर दोनों खेमों के बीच तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मामला बढ़ता देख निवर्तमान जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने दर्ज मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है।

दो खेमों में बंटी है पार्टी दरअसल कैंपियरगंज सीट से साधु यादव और नवीन यादव दोनों नेता सपा से टिकट की मांग कर रहे हैं। नवीन की दावेदारी के समर्थन में निवर्तमान जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम खड़े हैं, जबकि साधु के समर्थक उनके पक्ष में मैदान में हैं। इसी टिकट विवाद ने पार्टी को दो खेमों में बांट दिया है। पिछले तीन महीने से आए दिन सोशल मीडिया पर समर्थक अतिउत्साही पोस्ट कर रहे हैं।