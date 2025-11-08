मोदी के दौरे से पहले बनारस में बीजेपी MLA और RPF जवान के बीच नोंकझोंक, जमकर हुई बहस

संक्षेप: भाजपा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव और आरपीएफ जवान के बीच नोंकझोंक हो गई। शनिवार को इस घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में कई कार्यकर्ता बीच-बचाव करते भी दिख और सुनाई पड़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को काशी से देश को चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी। प्रधानमंत्री शुक्रवार की शाम वाराणसी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले बनारस स्टेशन के सामने कार्यकर्ताओं को रोकने से नाराज कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव और आरपीएफकर्मी के बीच नोकझोंक हो गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की शाम प्रधानमंत्री के आगमन से पौने घंटे पहले ककरमत्ता की ओर जाने से लोगों को रोक दिया गया था। लोगों ने नाराजगी जताते हुए विधायक सौरभ श्रीवास्तव से शिकायत की। विधायक मौके पर पहुंचे और आरपीएफकर्मी पर उखड़ गए।

शनिवार को इस घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में बनारस के कैंट क्षेत्र से भाजपा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव और आरपीएफ जवान के बीच नोंकझोंक होती दिख रही है। इस बीच कई कार्यकर्ता बीच-बचाव भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता यह बताते हुए भी सुने जा रहे हैं कि जिस शख्स से आरपीएफ जवान की नोंकझोंक हो रही है वह विधायक हैं।

मिली जानकारी के अनुसार थोड़ी देर तक हुई इस नोकझोंक के बाद जमकर बहस हुई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने समझा-बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। इसके बाद विधायक वहां से चले गए।