‘मातृभूमि' की लांचिंग से पहले सलमान-चित्रांगदा की जोड़ी पहुंची लखनऊ, एलयू में छात्रों से संवाद
‘मातृभूमि' की लांचिंग से पहले सलमान-चित्रांगदा की जोड़ी शुक्रवार को राजधानी लखनऊ पहुंची। दोनों कलाकारों के आगमन से लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में खासा उत्साह देखने को मिला
फिल्म मातृभूमि की लांचिंग से पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे। दोनों कलाकारों के आगमन से लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में खासा उत्साह देखने को मिला। उनकी एक झलक पाने के लिए छात्र-छात्राओं और प्रशंसकों में काफी उत्सुकता रही। सलमान खान और चित्रांगदा सिंह छात्रों से संवाद करेंगे।
ब्लैक शर्ट में नजर आए सलमान खान और चित्रांगदा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और अपने फिल्मी सफर के अनुभव साझा करेंगे। दोनों कलाकारों के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले दोनों कलाकार चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां प्रशंसकों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया।
मातृभूमि' में पहली बार दिखेगी सलमान-चित्रांगदा की जोड़ी
सलमान खान और चित्रांगदा सिंह अपनी आगामी फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक वॉर ड्रामा है, जिसमें सलमान खान सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं चित्रांगदा सिंह उनकी पत्नी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म में सीमा पर तैनात जवानों के साहस, देश के प्रति समर्पण और उनके परिवारों के संघर्ष को दिखाया गया है। सलमा खान के निर्माण में बनी 'मातृभूमि' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
गोरखपुर के आदित्य भी इस फिल्म नजर आएंगे
उधर, गोरखपुर के रंगमंच से निकले युवा कलाकार आदित्य सिंह अब बॉलीवुड में अपनी अभिनय प्रतिभा का दम दिखाने जा रहे हैं। सुपरस्टार सलमान खान की आगामी फिल्म ‘मातृभूमि: में वॉर रेस्ट इन पीस’ में आदित्य अहम किरदार में नजर आएंगे। उन्हें फिल्म में हवलदार शुक्ला की भूमिका मिली है। अकृष्णा नगर प्राइवेट कॉलोनी निवासी आदित्य के लिए बड़े पर्दे तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। उनकी पढ़ाई-लिखाई गोरखपुर में ही हुई। अभिनय का जुनून उन्हें शहर के रंगमंच तक ले गया, जहां उन्होंने रंगमण्डल और रंगाश्रम के थिएटर से जुड़कर अभिनय की बारीकियां सीखीं। मंच पर सीखे हुनर और लगातार मेहनत के दम पर अब उन्हें सलमान खान जैसे बड़े सितारे के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला है। बकौल आदित्य,‘मातृभूमि वर्ष 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष की घटनाओं से प्रेरित वॉर ड्रामा है। फिल्म में सीमा पर तैनात जवानों के शौर्य, संघर्ष, देश के प्रति समर्पण और उनके परिवारों की भावनाओं को पर्दे पर उतारा गया है।’
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें