Hindi NewsUP NewsAhead of new UP BJP president appointment, speculation surrounds Bhupendra Chaudhary position and stature
यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की ताजपोशी से पहले भूपेंद्र चौधरी के पद व कद पर अटकलें, यह जिम्मेदारी संभव

संक्षेप:

भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नए कद और पद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दो दिन पहले ही भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में पीएम मोदी आदि बड़े नेताओं से मुलाकात की है।

Dec 13, 2025 11:54 am ISTYogesh Yadav मुरादाबाद, मुख्य संवाददाता
भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नए कद और पद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दो दिन पहले ही भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में पीएम मोदी आदि बड़े नेताओं से मुलाकात की है। यूपी में 27 के चुनाव को देखते हुए भाजपा वेस्ट यूपी में जाट मतदाताओं को साधने के लिए भूपेंद्र को कुछ अहम जिम्मेदारी दे सकती है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उस समय माना जा रहा था कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को हटा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने भूपेंद्र का पूरा उपयोग संगठन में किया।

वेस्ट यूपी की राजनीति में जाट मतदाताओं की खासी अहमियत है। भूपेंद्र चौधरी राज्य की राजनीति में अपना रसूख और हैसियत बना चुके हैं। पार्टी उनका इस्तेमाल आने वाले समय में अच्छे से करेगी, ऐसा सभी का मानना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से एक दिन पहले ही भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है। कुछ राजनीतिक जानकारों ने यह भी अटकलें लगाईं कि कहीं उन्हें केंद्र में तो किसी सम्मानजनक पद पर तो समायोजित करने की तैयारी तो नहीं हो रही। वहीं कुछ सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में भाजपा संगठन में बदलाव के साथ सभी कील कांटा दुरुस्त करके आगे बढ़ेगी।

लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उबर कर पार्टी अब मिशन 2027 में कोई खामी नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में पश्चिम यूपी की सियासत में भी पार्टी कोई रिस्क लिए बिना चारो कोने दुरुस्त करके चलेगी। पूर्व में भी पार्टी ने मुरादाबाद निवासी भूपेंद्र चौधरी को अहमित देकर पूरे पश्चिम यूपी के जाट समाज को संदेश दिया कि जाट समाज उनके लिए कितना अहमियत रखता है। सरकार बनने पर कैबिनेट मंत्री बनाया फिर संगठन में प्रदेश की कमान सौंपी।

वह बात दीगर है कि लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया पर पार्टी को आशानुरूप सफलता नहीं मिली। इन सब बातों को भूल कर पार्टी पूरे राजनीतिक समीकरणों का गणित लगाकर चल रही है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की नई ताजपोशी में अहमियत मिलेगी ऐसा माना जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रबल संभावना यही है कि भाजपा उन्हें योगी कैबिनेट में अहम मंत्रालय दे सकती है।

मथुरा तक की गणित लगा रही पार्टी

मुरादाबाद जिले से लेकर मथुरा तक जाटों की संख्या अच्छी खासी है। अब रालोद भी भाजपा के साथ सत्ता में भागीदार है। किसी टाइम में चौधरी चरण सिंह के इशारे पर मतदाता एक जगह चला जाता था। इसके बाद भाजपा में कुछ जाट चेहरों ने अपना रसूख कायम किया। उनमें लक्ष्मी नारायण चौधरी से लेकर संजीव बालियान समेत कई नाम शामिल रहे। वर्तमान में भूपेंद्र चौधरी का जाट समाज में एक बड़ा कद है।

पश्चिम में जिसके साथ जाट उसी के ठाठ

मुरादाबाद। पश्चिम यूपी का सियासी गणित कुछ इस तरह का है कि जिसके साथ जाट समाज खड़ा हो जाता है वही सफल होता है। भाजपा संगठन के लिहाज से पश्चिम क्षेत्र में 14 लोकसभा और 71 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर जाट बिरादरकी का दबदबा है। बहुतायत में जाट मतदाता यहां जीत हार तय करता है। विधानसभा क्षेत्र की 50 सीटों पर जाट समाज निर्णायक है।