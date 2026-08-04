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उद्योग, ग्रामीण विकास और ऊर्जा, विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार ने पेश किया 59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी सरकार ने विधानसभा में मंगलवार को 59019 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। यूपी चुनाव से पहले लाए गए इस अनुपूरक बजट में उद्योग, ग्रामीण विकास और ऊर्जा का खास ध्यान रखा गया है।

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यूपी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट

UP Supplementary Budget: अगले साले यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट राज्य की विकास योजनाओं को गति देने, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट का आकार चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट का 6.47 प्रतिशत है। इसमें 17,399.50 करोड़ रुपये राजस्व लेखे तथा 41,620.04 करोड़ रुपये पूंजी लेखे के व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। नई योजनाओं और नई मांगों के लिए 7,854.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष बल दिया है, जिससे सड़क, ऊर्जा, उद्योग, चिकित्सा, ग्रामीण विकास और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति मिलेगी तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती प्राप्त होगी।

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बजट में किसे क्या मिला

अनुपूरक बजट में भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए सर्वाधिक 22,107.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्राम विकास विभाग के लिए 17,942.73 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग के लिए 7,422.27 करोड़ रुपये, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2,000.25 करोड़ रुपये, समाज कल्याण विभाग के लिए 1,655 करोड़ रुपये तथा महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग को सड़क एवं अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए 700.01 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

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9,71,715.89 करोड़ रुपये हो जाएगा यूपी का बजट

खन्ना ने कहा कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर है और सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का मूल बजट 9,12,696.35 करोड़ रुपये था। अनुपूरक बजट को जोड़ने के बाद राज्य का कुल बजट बढ़कर 9,71,715.89 करोड़ रुपये हो जाएगा। अनुपूरक बजट के क्षेत्रवार आवंटन के अनुसार आर्थिक सेवाओं के लिए 45,568.63 करोड़ रुपये, सामाजिक सेवाओं के लिए 9,707.74 करोड़ रुपये, सामान्य सेवाओं के लिए 633.19 करोड़ रुपये तथा ऋण एवं उधार संबंधी दायित्वों के लिए 3,110.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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विधानसभा में सपा पर बरसे सीएम योगी

यूपी विधानसभा में मंगलवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन नेता मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच कहा कि सपा और विपक्ष का आचरण न केवल असंवैधानिक है, बल्कि शर्मनाक भी है। विधानसभा में मंगलवार को दूसरे दिन सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आ गये और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर नारेबाजी करने लगे। सदन में हंगामा जारी रहने और अनुरोध के बाद भी सदस्यों के अपने आसन पर न जाने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। इस बीच सपा सदस्य आसन के सामने ही धरने पर बैठे रहे। करीब सवा घंटे बाद 12 बजकर 20 मिनट पर अध्यक्ष ने दोबारा सदन की शुरुआत की और सदस्यों से आसन पर जाने पर अनुरोध किया लेकिन वे नहीं माने। सपा सदस्यों का हंगामा जारी रहा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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