दिवाली से पहले स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ऊर्जा मंत्री ने पावर कारपोरेशन को दिए निर्देश
संक्षेप: स्मार्ट मीटर लगने के बाद आ रहे बिल को लेकर दिक्कत झेल रहे उपभोक्ताओं को दिवाली से पहले ऊर्जा मंत्री ने बड़ी राहत दी है। इसको लेकर मंत्री ने पावर कारपोरेशन को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
िवाली से पहले स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को ऊर्जा मंत्री बड़ी राहत दी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दाम एकमुश्त लिए जाने में उपभोक्ताओं को आ रही दिक्कत को देखते हुए किस्तों में वसूली के आदेश पावर कॉरपोरेशन ने जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पावर कॉरपोरेशन को इस संबंध में किस्तों में दाम लेने के निर्देश दिए हैं। पावर कॉरपोरेशन ने इसके आधार पर शनिवार को जारी आदेश में कहा है कि नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही दिए जा रहे हैं। जो लोग मीटर का दाम एकमुश्त जमा करना चाहते हैं, वे एकमुश्त दे सकते हैं।
वहीं, उपभोक्ताओं को किस्तों में मीटर के दाम देने का विकल्प दिया जाएगा। झुग्गी-झोपड़ी व पटरी दुकानदार अगर नया बिजली कनेक्शन लेते हैं, तो वे 150 रुपये प्रति माह की दर से 60 माह तक किस्तों में मीटर का मूल्य चुका सकेंगे। अगर वे कनेक्शन के समय 1000 रुपये का भुगतान कर देते हैं तो उन्हें 125 रुपये प्रतिमाह की दर से 60 माह तक किस्तों में दाम अदा करने का विकल्प दिया जाएगा।
वहीं, झुग्गी-झोपड़ी और पटरी दुकानदारों के अतिरिक्त बाकी उपभोक्ता 12 किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। इसपर 12.50% का स्थानांतरित बकाया शुल्क भी वसूला जाएगा। कॉरपोरेशन ने किस्तों में वसूली के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दामों की वसूली को अवमानना माना है। अब कॉरपोरेशन के पास दो ही विकल्प हैं कि वह या तो आयोग के निर्णय तक स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का दाम न वसूले। अगर वसूली जारी रहती है तो आयोग के अंतिम निर्णय के मुताबिक आगे का फैसला होगा। अगर कॉरपोरेशन वसूली के आदेश निरस्त नहीं करता है तो किस्तों में शुल्क लेने का फैसला आयोग की रोक तक जारी रहेगा।
