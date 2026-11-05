दिवाली से पहले यूपी के 45 जिलों में भेजी गई 34 कंपनी अतिरिक्त पीएसी, पुलिस अधिकारी भी तैनात होंगे
डीजीपी राजीव कृष्ण ने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज व छठ पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को पूरी मुस्तैदी बरते जाने का निर्देश दिया है। त्योहार को देखते हुए 45 जिलों में 34 कंपनी ओर एक प्लाटून पीएसी की अतिरिक्त तैनात की गई है।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी के 45 जिलों में दिवाली से पहले 34 कंपनी व एक प्लाटून पीएसी की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज व छठ पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को पूरी मुस्तैदी बरते जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के साथ ही सभी संवेदनशील स्थानों पर पीएसी जवानों की तैनाती का निर्देश भी दिया।
डीजीपी मुख्यालय स्तर से 45 जिलों व जीआरपी थानों को अतिरिक्त पीएसी आवंटित की गई है। पीएसी बल का उपयोग संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, पूजा पंडालों, घाटों, सार्वजनिक स्थलों व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ-साथ नियमित फुट पेट्रोलिंग में किया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय ने आगरा सहारनपुर में एक-एक प्लाटून पीएसी भेजी है। लखनऊ, अलीगढ़ व वाराणसी में दो-दो कंपनी, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, आजमगढ़, व मुजफ्फरनगर में एक-एक कंपनी पीएसी मुस्तैद की गई है। अन्य जिलों में भी अतिरिक्त पीएसी तैनात की गई है।
अयोध्या में अतिरिक्त पुलिस अधिकारी रहेंगे तैनात
अयोध्या में दीपोत्सव-2026 कार्यक्रम को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। इनमें सात एएसपी, 20 सीओ व 27 निरीक्षक के अलावा 70 उपनिरीक्षक, 14 महिला उपनिरीक्षक, 300 मुख्य आरक्षी/आरक्षी व 25 महिला आरक्षी शामिल हैं। अयोध्या में पीएसी, आरएएफ, एटीएस, एनएसजी, एसडीआरएफ की टीमें भी मुस्तैद की गई हैं।
चित्रकूट में भी अतिरिक्त प्रबंध
चित्रकूट में दीपावली अमावस्या के दृष्टिगत भी सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। चित्रकूट में तीन कंपनी पीएसी व दो प्लाटून फ्लड रेस्क्यू टीम के अलावा दो सीओ, चार यातायात उपनिरीक्षक, 40 मुख्य आरक्षी/आरक्षी यातायात, बीडीएस व एसडीआरएफ की एक-एक अतरिक्त टीम लगाई गई है।
पुलिसकर्मियों की छुट्टी 17 नवंबर तक रद
दीपावली से लेकर छठ पूजा तक शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की छुट्टी 17 नवंबर तक रद कर दी गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने इसका आदेश जारी किया है। डीजीपी ने कहा है कि केवल विशेष परिस्थिति में संबंधित अधिकारी की अनुमति पर ही किसी पुलिस कर्मी को अवकाश प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों पर सुरक्षा-व्यवस्था के मद्देनज़र प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों व कर्मियों के अवकाश निरस्त करने का निर्देश दिया था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।