दीपोत्सव से पहले अयोध्या में निकली भव्य झांकियां, 1100 ड्रोन भी दिखाएंगे करतब, देखें तस्वीरें

संक्षेप: दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या नगरी में सुंदर-सुंदर झांकिया सजाई गईं। रथ पर भगवान श्रीराम के बाल कांड की प्रस्तुति भी दिखाई गई जिसमें छोटे-छोटे बच्चे को राम और सिया के रूप में सजाया गया।

Deepotsav 2025: अयोध्या में आयोजित नौंवे संस्करण के दीपोत्सव में इस बार अलग ही नजारा देखने को मिला। दीपोत्सव से पहले शहर भर में निकाली गई झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। दिवाली से एक दिन पहले निकली गई इन झांकियों से अयोध्या का नजारा पूरी तरह से बदल गया। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या नगरी में सुंदर-सुंदर झांकिया सजाई गईं। रथ पर भगवान श्रीराम के बाल कांड की प्रस्तुति भी दिखाई गई जिसमें छोटे-छोटे बच्चे को राम और सिया के रूप में सजाया गया। यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने रविवार को भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में रामायण काल की झांकियों को जय श्रीराम का ध्वज लहराकर रवाना किया।

मंत्री जयवीर सिंह ने ढोल नगाड़े बजाकर साकेत महाविद्यालय परिसर से झांकियों को जय श्रीराम का ध्वज लहराकर रवाना किया। सूचना विभाग, अयोध्या विकास प्राधिकरण और पर्यटन-संस्कृति विभाग की कुल मिलाकर 22 झांकियां, जैसे ही रामपथ से गुजरीं, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सजीव पात्रों और आधुनिक तकनीक से सजी इन झांकियों में श्रीराम के जीवन और रामायण के सातों कांड-बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किन्धाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड का प्रदर्शन किया गया है। हर झांकी अपनी कथा कहती नजर आई। कहीं राम जन्म का उल्लास था, तो कहीं लंका विजय का पराक्रम। कलाकारों ने संगीत, नृत्य और अभिनय के माध्यम से त्रेतायुग की मर्यादा, भक्ति और आदर्शों को जीवंत कर दिया।

अयोध्या में हर बार तोड़ रहे रिकॉर्ड मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 से लगातार भगवान राम की पावन धरती पर दीपोत्सव का कार्यक्रम दिव्यता, भव्यता और अलौकिकता के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हर बार हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस बार तीन नए कीर्तिमान बनेंगे। दीयों की संख्या का रिकॉर्ड बनेगा, तो 1100 ड्रोन एक साथ करतब दिखाएंगे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि हमारा देश राम राज्य की संकल्पना को साकार कर विश्व की अगुवाई करेगा और विकसित देश बनेगा। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की धरती पर आज उत्तर प्रदेश सरकार दीपोत्सव के नौवें संस्करण का आयोजन दिव्यता और भव्यता के साथ कर रही है।

अयोध्या में दिखी महाकुंभ, कॉशीरिडोर की भी झलक पर्यटन मंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से सभी देशवासियों और पूरे विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को इस दीपोत्सव के पवित्र अवसर पर बधाई दी। सूचना विभाग की झांकियों में योगी सरकार की उपलब्धियों का चित्रण किया गया। प्रयागराज महाकुंभ, काशी कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ और हरित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर नारी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान जैसी योजनाओं की झलक देखने को मिली।