खाद की कालाबाजारी पर कृषि अधिकारी सस्पेंड, योगी के मंत्री ने सभी अधिकारियों को चेतावनी भी दी

संक्षेप: यूपी में खाद कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई है। योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही विभाग के सभी अधिकारियों को चेतावनी भी दी है।

यूपी में खाद की कालाबाजारी के मामले में बड़ा ऐक्शन हुआ है। सिद्धार्थनगर में कृषि अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा में बुधवार को बताया कि सिद्धार्थनगर में खाद की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद पिछले कुछ दिनों से कालाबाजारी, ओवर रेटिंग, टैगिंग और तस्करी की शिकायतें मिलने पर वहां के जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल को निलंबित कर दिया गया है। मंत्री ने सभी अधिकारियों को चेतावनी भी दी है।

उन्होंने कहा कि यूपी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उर्वरकों के वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिद्धार्थनगर में उर्वरक की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वहां से तस्करी और कालाबाजारी की सूचनाएं मिल रही थीं, जिस पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा कोई प्रभावी रोक नहीं लगाई गई। इसी लापरवाही और प्रशासनिक विफलता पर यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है। विभाग के सभी अधिकारियों को सचेत किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करें और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। किसानों को खाद की उपलब्धता में बाधा डालने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।