Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAgriculture officer suspended for fertilizer black marketing, Yogi Sarkar minister Surya Pratap also warned officials
खाद की कालाबाजारी पर कृषि अधिकारी सस्पेंड, योगी के मंत्री ने सभी अधिकारियों को चेतावनी भी दी

खाद की कालाबाजारी पर कृषि अधिकारी सस्पेंड, योगी के मंत्री ने सभी अधिकारियों को चेतावनी भी दी

संक्षेप:

यूपी में खाद कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई है। योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही विभाग के सभी अधिकारियों को चेतावनी भी दी है।

Dec 24, 2025 05:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में खाद की कालाबाजारी के मामले में बड़ा ऐक्शन हुआ है। सिद्धार्थनगर में कृषि अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा में बुधवार को बताया कि सिद्धार्थनगर में खाद की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद पिछले कुछ दिनों से कालाबाजारी, ओवर रेटिंग, टैगिंग और तस्करी की शिकायतें मिलने पर वहां के जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल को निलंबित कर दिया गया है। मंत्री ने सभी अधिकारियों को चेतावनी भी दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने कहा कि यूपी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उर्वरकों के वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिद्धार्थनगर में उर्वरक की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वहां से तस्करी और कालाबाजारी की सूचनाएं मिल रही थीं, जिस पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा कोई प्रभावी रोक नहीं लगाई गई। इसी लापरवाही और प्रशासनिक विफलता पर यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है। विभाग के सभी अधिकारियों को सचेत किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करें और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। किसानों को खाद की उपलब्धता में बाधा डालने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें:पूर्व DGP को शिक्षा आयोग में क्यों बिठाया? योगी ने बताया; बुलडोजर पर भी बोले
ये भी पढ़ें:यूपी के 9 जिलों में योगी सरकार करने जा रही बड़ा काम, कैबिनेट से मिली मंजूरी

सदन में खाद को लेकर सपा ने हमला बोला

इसके पहले सपा के अतुल प्रधान ने किसानों की समस्याओं पर कहा कि प्रदेश में खाद और रयासन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लाइन में लगे किसानों पर लाठियां चल रही हैं। किसानों पर नैनो यूरिया और रसायन के इस्तेमाल का दबाव बनाया जा रहा है। सपा के ही पंकज मलिक ने कहा कि मुजफ्फरनगर में किसानों को खाद नहीं मिल रही है। बाजार में नकली खाद बिक रही है और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इसे रोकने का प्रयास नहीं कर रही हैं। सपा की ही सैय्यदा खातून ने कहा कि किसनों को न तो फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है और नही उन्हें खाद मिल रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |