दुर्गा शक्ति नागपाल को 1.63 करोड़ का नोटिस, IARI ने IAS अफसर से बंगला कब्जे का हर्जाना मांगा

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) ने लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से दिल्ली में संस्थान के पूसा कैंपस के एक बंगले पर अवैध रूप से लगभग तीन साल कब्जा करने के लिए 1.63 करोड़ का हर्जाना मांगा है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 8 Oct 2025 12:18 PM
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की उत्तर प्रदेश काडर की चर्चित अफसर और लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी (डीएम) दुर्गा शक्ति नागपाल से दिल्ली के पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) ने संस्थान के बंगले पर लगभग तीन साल कब्जा रखने का 1.63 करोड़ हर्जाना मांगा है। नागपाल ने आवंटन खत्म होने के बावजूद बंगला खाली नहीं करने के लिए माता और पिता के इलाज का हवाला दिया है। अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक नागपाल ने दावा किया है कि उन्होंने जुर्माने की माफी के लिए आग्रह किया है और वह विचाराधीन है।

दुर्गा शक्ति नागपाल 2010 बैच की आईएएस अफसर हैं। 2013 में नागपाल समाजवादी पार्टी (एसपी) की सरकार के दौरान नोएडा में बालू माफियाओं पर तगड़ी कार्रवाई करने और बाद में एक मस्जिद की दीवार गिराने को लेकर सस्पेंड होने के कारण पहले भी चर्चा में रही हैं। बाद में जब वो अपने आईएएस पति (अब वीआरएस ले चुके) अभिषेक सिंह के साथ अखिलेश यादव से मिलीं तो उनका निलंबन खत्म हुआ। नागपाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कृषि मंत्री राधामोहन सिंह की विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) बनकर 2015 में दिल्ली आ गई थीं और उन्हें मंत्रालय की तरफ से संस्थान के पूसा कैंपस में यह बंगला अप्रैल में मिला था।

2019 में दुर्गा शक्ति नागपाल का ट्रांसफर वाणिज्य मंत्रालय हो गया और तब से आईएआरआई उनसे बंगला वापस मांग रहा था। नागपाल के अनुरोध पर बंगला आवंटन की मियाद बढ़ाई गई लेकिन एक समय के बाद संस्थान ने बंगला खाली करने कह दिया। बात दिल्ली पुलिस तक गई और तब ऐन-केन-प्रकारेण फरवरी 2025 में दुर्गा शक्ति नागपाल ने बंगला खाली किया। संस्थान ने मई 2022 से फरवरी 2025 के बीच इस टाइप 6-ए बंगला के लिए हर्जाना तय करने के नियम से 1.63 करोड़ रुपये की देनदारी का नोटिस नागपाल को भेजा है।

संस्थान ने दुर्गा शक्ति नागपाल से आवंटन अवधि के दौरान इस बंगले का किराया 6600 रुपये लिया। आवंटन की मियाद खत्म होने के बाद अवैध कब्जा के का बेसिक हर्जाना 92 हजार रुपये तय हुआ और सरकारी नियमों के मुताबिक दूसरे महीने यह हर्जाना बढ़कर 1.02 लाख, तीसरे महीने 1.10 लाख, चौथे महीने 1.28 लाख, पांचवें महीने 1.65 लाख, छठे महीने 2.39 लाख और आठवें महीने से 4.6 लाख रुपये प्रति महीने फिक्स हो गया। इस आधार पर 1.65 करोड़ रुपये जुर्माना की गणना हुई, जिसकी मांग संस्थान ने मई महीने में नागपाल से की थी।

