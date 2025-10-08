दुर्गा शक्ति नागपाल को 1.63 करोड़ का नोटिस, IARI ने IAS अफसर से बंगला कब्जे का हर्जाना मांगा

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) ने लखीमपुर खीरी की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से दिल्ली में संस्थान के पूसा कैंपस के एक बंगले पर अवैध रूप से लगभग तीन साल कब्जा करने के लिए 1.63 करोड़ का हर्जाना मांगा है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की उत्तर प्रदेश काडर की चर्चित अफसर और लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी (डीएम) दुर्गा शक्ति नागपाल से दिल्ली के पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) ने संस्थान के बंगले पर लगभग तीन साल कब्जा रखने का 1.63 करोड़ हर्जाना मांगा है। नागपाल ने आवंटन खत्म होने के बावजूद बंगला खाली नहीं करने के लिए माता और पिता के इलाज का हवाला दिया है। अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक नागपाल ने दावा किया है कि उन्होंने जुर्माने की माफी के लिए आग्रह किया है और वह विचाराधीन है।

दुर्गा शक्ति नागपाल 2010 बैच की आईएएस अफसर हैं। 2013 में नागपाल समाजवादी पार्टी (एसपी) की सरकार के दौरान नोएडा में बालू माफियाओं पर तगड़ी कार्रवाई करने और बाद में एक मस्जिद की दीवार गिराने को लेकर सस्पेंड होने के कारण पहले भी चर्चा में रही हैं। बाद में जब वो अपने आईएएस पति (अब वीआरएस ले चुके) अभिषेक सिंह के साथ अखिलेश यादव से मिलीं तो उनका निलंबन खत्म हुआ। नागपाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कृषि मंत्री राधामोहन सिंह की विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) बनकर 2015 में दिल्ली आ गई थीं और उन्हें मंत्रालय की तरफ से संस्थान के पूसा कैंपस में यह बंगला अप्रैल में मिला था।