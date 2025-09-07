पंचायत में समझौता, बहन के प्रेमी को दूर रहने की नसीहत के साथ हत्या की धमकी, अब कुएं में मिली लाश

प्रतापगढ़ में एक किशोर का शव कुएं में मिला है। इस किशोर को एक किशोरी के भाई ने हत्या की धमकी दी थी। किशोरी के संबंध तोड़ने के लिए पंचायत भी हुई थी। प्रेम संबंध में किशोर को अगवाकर मार डाला गया और कुंए में शव फेंक दिया गया। चार सितंबर की शाम को कुछ सामान लेने निकलने के बाद से किशोर लापता था।

यूपी के प्रतापगढ़ में चार सितंबर की शाम घर से निकले 16 वर्षीय किशोर को कुछ लोगों ने अगवा करने के बाद पीटकर उसकी हत्या कर दी। शव दूसरे गांव में खेतों के बीच स्थित कुंए में फेंक दिया। किशोर की मां ने कुछ लोगों पर उसे अगवा कर पीटने का केस दर्ज कराया तो खोजबीन में जुटी पुलिस ने कुंए से शव बरामद किया। किशोर का शव मिलने से इलाके में तनाव का माहौल हो गया। पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचने पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई।

देहात कोतवाली क्षेत्र के राजापुर हवाई अड्डा निवासी गिरिवर पटेल के तीन बेटों में सबसे छोटा 16 वर्षीय विकास पटेल शादी समारोह में सजावट का काम करता था। वह चार सितंबर की शाम घर से कुछ सामान लेने निकला तो लौटकर नहीं आया। भाई आकाश पटेल देर रात उसकी खोजबीन करने गया तो पता चला कि मुल्लापुर गांव के पास कुछ लोग मारते पीटते हुए विकास को गैस एजेंसी के पीछे नाले की ओर घसीट रहे थे। आकाश को उसकी पिटाई का एक वीडियो भी मिला लेकिन उसमें पीटने वालों का चेहरा नहीं दिख रहा था।

परिजनों की सूचना पर पुलिस भी तलाश करने लगी। शनिवार को आकाश की मां श्यामादेवी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरे गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध को लेकर कुछ लोगों पर आशंका जताई तो पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इलाके के ही पंडरीपुर हुमायूंपुर में खेतों के बीच स्थित एक जर्जर कुंए से विकास का शव बरामद कर लिया। जानकारी होते ही कुंए के पास आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्रेम संबंध में सुलह के बाद भी मिली थी धमकी घर से निकलने के बाद मारकर कुंए में फेंके गए विकास के दूसरे गांव की एक किशोरी से प्रेम संबंध को लेकर करीब माह भर पहले विवाद हो गया था। ग्रामीण बताते हैं कि दोनों पक्षों में मामले को लेकर पंचायत हुई। इसमें किशोर के भविष्य में कभी कोई संबंध न रखने का वायदा करने पर लोग शांत हो गए थे। परिजनों का कहना है कि इसके बाद भी किशोरी के भाई ने उसकी हत्या की धमकी दी थी।

सीने की चोट से हो गई विकास की मौत चार सितंबर की शाम घर से निकले विकास को अगवा करने वालों ने उसकी पिटाई का वीडियो बहुत सावधानी से बनाया। वीडियो में लोग उसे पीटते दिख रहे थे लेकिन किसी का चेहरा नहीं दिखा। इसके बाद भी पुलिस ने परिजनों के नाम बताने पर आसपास के ग्रामीणों की मदद से सभी को चिह्नित कर लिया। कुंए से शव बरामद होने के बाद ज्यादा जाहिरा चोट नहीं दिख रही थी। पोस्टमार्टम में सीने की चोट से मौत की बात सामने आई।