बदमाशों की तरह पुलिस ने की वसूली, बेखौफ अंदाज में दलाल ने ऑनलाइन कराई पेमेंट

आगरा पुलिस के शाहगंज थाने से जुड़ी यह शर्मनाक घटना खाकी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस घटना से ऐसा लगता है जैसे बदमाशों और पुलिस के काम करने के तरीके में अंतर ही खत्म हो गया है।

आमतौर पर बदमाश किसी का अपहरण कर फिरौती वसूलते हैं, लेकिन आगरा के शाहगंज थाने में पुलिस पर एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेकर वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है। हैरानी की बात यह है कि इस घूसखोरी के खेल में डिजिटल इंडिया का उपयोग करते हुए रकम 'ऑनलाइन' ट्रांसफर करवाई गई। मामला डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास तक पहुंचने के बाद अब पूरे थाने की कार्यप्रणाली पर जांच की तलवार लटक गई है।

क्या है पूरा विवाद? पीड़ित रईस खान, जो सराय ख्वाजा (शाहगंज) का निवासी है, उसने साल 2021 में करीब दस लाख रुपये जमा कर एक जेसीबी फाइनेंस कराई थी। रईस के मुताबिक, उसकी मासिक किश्त 74 हजार रुपये थी। कुछ समय पहले एक हादसे में घायल होने के कारण वह पिछले सात महीनों से किश्त जमा नहीं कर सका था। इसके बाद फाइनेंस कंपनी के कारिंदों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मदद की उम्मीद में रईस ने 2 फरवरी को डीसीपी सिटी से मुलाकात कर अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सुरक्षा और समय की मांग की थी।

थाने में 12 घंटे का 'बंधक' ड्रामा आरोप है कि डीसीपी से मिलने के बावजूद, 7 फरवरी को शाहगंज थाने का एक दरोगा और सिपाही रईस के घर पहुंचे और उसे उठाकर थाने ले आए। वहां उसे जेल भेजने और गंभीर धाराओं में फंसाने की धमकी देकर डराया गया। पुलिस के इस शिकंजे से बचने के लिए रईस के परिजनों ने इलाके के एक रसूखदार व्यक्ति (बिचौलिये) से संपर्क साधा।

शिकायत के मुताबिक, पुलिस ने पहले एक लाख रुपये की मांग की थी, लेकिन काफी मान-मनौव्वल के बाद सौदा 25 हजार रुपये में तय हुआ। साक्ष्य मिटाने के लिए पुलिस ने सीधे पैसे न लेकर बिचौलिये के खाते में रकम डलवाई। रईस ने 5 हजार और उसके भाई ने 20 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए। जैसे ही मोबाइल पर 'पेमेंट सक्सेसफुल' का मैसेज आया, रात 11:30 बजे पुलिस ने रईस को थाने से छोड़ दिया।