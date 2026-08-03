आगरा में बोलीं राज्यपाल, जंतर-मंतर पर थे एक-दो प्रतिशत ही युवा
भारत का भविष्य केवल हवा-हवाई बातों से नहीं, बल्कि हमारे युवाओं की प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प से बनेगा। आज हमारे युवाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब संकल्प ऊंचा हो, तो आकाश भी सीमा नहीं रहता। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल लोग केवल एक-दो प्रतिशत ही युवा थे।
भारत का भविष्य केवल हवा-हवाई बातों से नहीं, बल्कि हमारे युवाओं की प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प से बनेगा। आज का भारत अवसरों का भारत है, नवाचार का भारत है और युवा शक्ति के सामर्थ्य का भारत है। हमारे युवाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब संकल्प ऊंचा हो, तो आकाश भी सीमा नहीं रहता। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल लोग केवल एक-दो प्रतिशत ही युवा थे। उन्हें छोड़िए, उनके बारे में सोचिए ही मत, बल्कि वहां मौजूद युवाओं के संस्कारों के बारे में सोचिए। यह बातें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को आगरा में कहीं। वह डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 92वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं।
विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में कुलाधिपति ने कहा कि युवाओं की इन उपलब्धियों में केवल पदकों की चमक नहीं है, बल्कि अनगिनत घंटों की साधना, अनुशासन, जिज्ञासा और आत्मविश्वास का तेज समाहित है। ये सफलताएं हमें यह संदेश देती हैं कि भारतीय युवा केवल भविष्य के नागरिक नहीं हैं, बल्कि वर्तमान के परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं, बल्कि समाज की स्थानीय समस्याओं का स्थायी समाधान खोजना होना चाहिए। जब स्थानीय प्रतिभा, ज्ञान और संसाधन एक साथ मिलते हैं, तब नवाचार का जन्म होता है।
किताबी ज्ञान नहीं, कौशल में हों पारंगत
राज्यपाल ने युवाओं को पर्यावरण संरक्षण और वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का त्याग करने, स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने, स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने और वोकल फॉर लोकल के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, कठोर परिश्रम, अनुशासन और समाज सेवा को जीवन का आधार बनाकर ही युवा अपने परिवार, विश्वविद्यालय और राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर कला, रचनात्मकता और व्यावहारिक कौशलों में पारंगत होने की सलाह दी, ताकि वे जीवन की हर चुनौती का हिम्मत से सामना कर सकें।
सवाल पूछने वाले हैं समाज के कौवे
राज्यपाल ने कहा, आप अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन कोई कुछ पूछ लेता है और आप डरने लगते हैं। मैं कहती हूं-डरो मत! क्योंकि समाज में ऐसे कौवे बैठे हैं। ये समाज के कौवे हैं, जिन्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं है और न कभी लगेगा। ऐसे लोग संस्थान के अंदर भी बैठे हैं और बाहर भी। जो अंदर बैठे हैं, उन्हें क्या आपत्ति है? ऐसे लोगों से डरिए मत, बस अच्छा काम करते रहिए।
लेखक के बारे मेंAnuj Sharma
शॉर्ट बायो : अनुज शर्मा पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' हिंदी आगरा में वरिष्ठ संवाददाता की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। उनकी विशेषज्ञता शिक्षा से जुड़ी रिपोर्टिंग में है।
परिचय एवं अनुभव
अनुज शर्मा को हिंदी पत्रकारिता का लंबा अनुभव है। उन्होंने 2008 में आगरा से पत्रकारिता की शुरुआत की। 18 साल के प्रिंट मीडिया का अनुभव है। एजुकेशन बीट के साथ यूथ से जुड़ी कवरेज लगातार कर रहे हैं।
करियर का सफर
कई अखबारों में काम करने के बाद 2013 में वह 'हिन्दुस्तान' से जुड़े।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी (मैथ्स), मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन आर्ट्स (सोशियोलॉजी) की। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक को लगभग 12 साल से कवर कर रहे हैं। इस दौरान आरटीई पर बड़ा काम किया। इसके चलते सैकड़ों पात्र बच्चों को प्रवेश मिला। माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न खबरों के माध्यम से प्रभावी बदलाव आया। उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा के हर पहलु पर प्रभावी रिपोर्टिंग की है।
विशेषज्ञता
उच्च शिक्षा
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