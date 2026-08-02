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Agra News: जूस में पिलाया नशीला पदार्थ, कार लेकर हुए फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: एकता क्षेत्र में मेट्रो में कार लगवाने के नाम पर दो युवकों ने जगवीर सिंह चौहान को बुलाया। उन्होंने उसे मोमोज और गन्ने का जूस पिलाया जिससे वह बेहोश हो गया। इस दौरान आरोपी उसकी कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Agra News: जूस में पिलाया नशीला पदार्थ, कार लेकर हुए फरार

Agra News: एकता क्षेत्र में मेट्रो में कार लगवाने के नाम पर दो युवकों ने कार सहित मालिक को बुलाया। मोमोज और गन्ने का जूस पिलाया। इस दौरान पीड़ित बेहोश हो गया। इसी का फायदा उठाकर कार को लेकर फरार हो गए। गढ़ी जस्सा, एत्मादपुर निवासी जगवीर सिंह चौहान की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जगवीर ने पुलिस को तहरीर के माध्यम से बताया कि वह अपनी अर्टिगा कार किराए पर चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। 30 जुलाई की शाम करीब चार बजे कुबेरपुर कट नेशनल हाईवे पर दो अज्ञात युवक मिले। उन्होंने कार को मेट्रो में लगवाने की बात कही।

अच्छी आमदनी का भरोसा दिया। आरोपितों ने मेट्रो के ऑफिस चलने को कहा। पीड़ित राजी हो गया। रास्ते में आरोपितों ने जूस और मोमोज खिलाए। जिससे उसकी तबीयत बिड़ने लगी। कार चलाना छोड़ दिया, बेहोश हो गया। इसी का फायदा उठाकर आरोपितों ने कार अपने कब्जे में ले ली। उसे रास्ते में छोड़कर कार लेकर फरार हो गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

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