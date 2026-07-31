Agra News: पारिवारिक भू विवाद में कार्रवाई के लिए मोबाइल टॉवर पर चढ़ा युवक
Agra News: डौकी के वाजिदपुर गांव में शुक्रवार को एक युवक ने मोबाइल टॉवर पर चढ़कर पुलिस-प्रशासन पर परिवारिक भू विवाद में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। काफी हंगामे के बाद पुलिस द्वारा उसे समझाकर टॉवर से नीचे उतारा गया। युवक ने वर्षों से अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध किया है।
Agra News: डौकी क्षेत्र के गांव वाजिदपुर में शुक्रवार को एक युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। पुलिस-प्रशासन पर पारिवारिक भू विवाद में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने करीब साढ़े चार घंटे बाद युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा। राकेश पुत्र धाराजीत निवासी आसेकापुरा (डौकी) शुक्रवार दोपहर 12 बजे वाजिदपुर के पास स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। राकेश का आरोप है कि कई वर्षों से उसके परिवार के लोग उसकी जमीन पर मुड्डियां नहीं गाड़ने दे रहे हैं। वह कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुका लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
युवक के मोबाइल टॉवर पर चढ़ने से गांव में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी। डौकी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतराने का प्रयास किया गया। युवक मौके पर तहसील के अधिकारियों को बुलाने की जिद पर अड़ गया। जानकारी पर नायब तहसीलदार फतेहाबाद शुभ्रा अवस्थी मौके पर पहुंची। डौकी पुलिस व नायब तहसीलदार ने करीब साढ़े चार घंटे बाद युवक को समझा बुझाकर टॉवर से नीचे उतारा। पुलिस युवक को थाने ले गई। पुलिस ने बताया कि भू विवाद को लेकर दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है।
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