Agra News: काम में लापरवाही पर 15 सफाई कर्मियों को नोटिस

Agra News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगमन को लेकर नगर निगम प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही के मूड में नहीं है। शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के लिए एक ओर जहां अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, दूसरी ओर कार्य में लापरवाही बरतने वाले आउटसोर्स सफाई कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में नगर निगम ने वार्ड-88 (केके नगर) में तैनात 14 आउटसोर्स सफाई मित्रों व एक स्थाई सफाई कर्मचारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। तय अवधि में स्पष्टीकरण न देने पर अपर नगर आयुक्त ने सेवा समाप्ति की चेतावनी दी है।

अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि मुख्य स्वच्छता निरीक्षक चंद्र पाल द्वारा वार्ड-88 की 23 जुलाई की रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ सफाई मित्र सुबह करीब 10:30 बजे ही सफाई कार्य छोड़कर अपने-अपने घर चले जाते हैं। जबकि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए संबंधित कर्मचारियों को सर्विस रोड की विशेष सफाई, कूड़ा उठान तथा पूरे क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। आउटसोर्स सफाई मित्रों में रवि पुत्र देवी सिंह, राजन पुत्र बृजमोहन, राहुल पुत्र सुनील, राहुल पुत्र गोपाल, प्रेम पुत्र नत्थीलाल, शिवा पुत्र जौन, विनोद पुत्र लदूरी, काजल पत्नी टीकम सिंह, विक्रम पुत्र सुदेश, राधा पुत्र मुकेश, अजय पुत्र अशोक, अरविंद पुत्र अशोक, मोहित पुत्र छक्कन तथा कुलदीप पुत्र परशुराम शामिल हैं। इसके अलावा वार्ड-88 में कार्यरत स्थाई सफाई कर्मचारी अनूप पुत्र वेदप्रकाश को भी कार्य में लापरवाही के आरोप में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।