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Agra News: सांसद पप्पू यादव की बुद्धि-शुद्धि के लिए किया यज्ञ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: संसद भवन के द्वार पर संत के स्वरूप में कांग्रेस समर्थित पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा किए स्वांग के विरोध में

Agra News: सांसद पप्पू यादव की बुद्धि-शुद्धि के लिए किया यज्ञ

Agra News: संसद भवन के द्वार पर संत के स्वरूप में कांग्रेस समर्थित पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा किए स्वांग के विरोध में बजरंग दल छावनी महानगर और पश्चिम महानगर के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं सांसद पप्पू यादव की बुद्धि-शुद्धि को यज्ञ किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि पप्पू यादव ने संत समाज व सनातन संस्कृति को अपमानित करने का दुस्साहस किया गया है। जिससे संतों की व सनातनी समाज की भावना आहत हुई है। चोरी किसी साधु-संत ने नहीं, वहां के कुछ कर्मचारियों ने की है। फिर उस घटना के विरोध में पप्पू यादव और अन्य सनातन विरोधी नेताओं द्वारा भगवा वस्त्र धारण कर साधु-संतों का रूप धारण करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।

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भगवा कोई राजनीतिक वेशभूषा नहीं है। यह त्याग, तपस्या, वैराग्य, सेवा और सनातन धर्म की महान परंपरा का प्रतीक है। भगवा धारण करके उसका उपहास करना अथवा किसी विवाद को साधु-संतों और सनातन परंपरा से जोड़ना करोड़ों सनातनियों की आस्था का अपमान है। राजनीतिक विरोध के लिए अनेक लोकतांत्रिक तरीके हैं, लेकिन सनातन धर्म के पवित्र प्रतीकों को राजनीति का साधन बनाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। प्रदर्शन में सुनील पाराशर, दिग्विजय नाथ तिवारी, बंटी ठाकुर, अनुज पाठक, पवन, रिंकू, शिवम दुबे, पप्पू ठाकुर, कार्तिक, सतीश, तपेश, लोकेश आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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