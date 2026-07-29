Agra News: धोखाधड़ी के आरोपित को नहीं मिली अग्रिम जमानत
Agra News: धोखाधड़ी के आरोप में यदुवीर सिंह की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज ने निरस्त कर दी। आरोप है कि उसने 23 लाख में पांच करोड़ की जमीन बेची। अभियोजन पक्ष ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए जमानत का विरोध किया। मामला अतुल पंपस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है।
Agra News: धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप के मामले में आरोपित यदुवीर सिंह को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। तर्क दिए कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। वादी शिवम जैन ने थाना एत्मादुद्दौला पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि वह अतुल पंपस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। आरोपित आदि ने आश्वासन दिया कि मिढ़ाकुर में एक कोल्ड स्टोर बनाएंगे। भरोसा कर कोल्ड के नाम से कंपनी बना ली।
जिसमें यदुवीर सिंह 24.82 प्रतिशत का हिस्सेदार बना। उसे ही पूरा कार्यभार संभालना था। 19 जून, 2016 को कोल्ड का संचालन शुरू हो गया। सितंबर 2025 में यदुवीर ने रुपयों की मांग की। बदले में पांच करोड़ की जमीन बेचने के बारे में बताया। इसके बाद यदुवीर सिंह ने बैंक में बंधक रखी जमीन को धोखाधड़ी से उनकी फर्म के नाम उन्हें बेच दिया। यह भी आरोप है कि पांच करोड़ की जमीन 23 लाख में बेच दी।
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