Agra News: आलोक नगर चौराहे पर शराब के ठेके के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन
Agra News: आलोक नगर चौराहे पर महिलाएं जयपुर हाउस पार्षद रेनू गुप्ता के नेतृत्व में शराब के ठेके के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पास में मंदिर और स्कूल हैं, जिससे क्षेत्रवासियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को परेशानी हो रही है। इसलिए शराब के ठेके को बंद करने या स्थानांतरित करने की मांग की गई।
Agra News: आलोक नगर चौराहे पर शराब के ठेके के विरोध में जयपुर हाउस पार्षद रेनू गुप्ता के नेतृत्व में क्षेत्रीय महिलाओं ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने रिहायशी एवं पॉश कॉलोनी के बीच संचालित शराब के ठेके को बंद कराने की मांग की। पार्षद रेनू गुप्ता ने बताया कि ठेके के आसपास पांच से अधिक मंदिर, कई विद्यालय तथा बच्चों के कई ट्यूशन सेंटर संचालित हैं। ऐसे में इस स्थान पर शराब का ठेका खुलने से क्षेत्रवासियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ठेका बंद रखने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ठेका खुला मिलने से क्षेत्रवासियों में रोष है।प्रदर्शन
के दौरान महिलाओं एवं क्षेत्रवासियों ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शराब के ठेके को शीघ्र बंद कराने अथवा रिहायशी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करने की मांग की। इस अवसर पर सुमन फौजदार, टीना अग्रवाल, वंदना सिंघल, मोना सोलंकी, विवेक पाराशर, आरती पाराशर, गीतांजलि वर्मा, सुनीता, पूनम सिंघल, काके यादव, दिवाकर महाजन, जेठा भाई, मनोज कुमार, हरिशंकर पाराशर सहित भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।
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