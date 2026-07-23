Agra News: घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का किया प्रयास मुकदमा
Agra News: सदर क्षेत्र की एक महिला ने घर में घुसकर दुराचार की कोशिश और फर्जी वीडियो के जरिए बदनाम करने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि आरोपी ने उसे और उसके परिवार को धमकी दी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। महिला और उसका परिवार लगातार डर के साये में जी रहे हैं।
Agra News: सदर क्षेत्र निवासी एक महिला ने घर में घुसकर दुराचार करने की कोशिश करने और फर्जी वीडियो के आधार पर बदनाम करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच में जुटी है। महिला का आरोप है कि आरोपी असरफ निवासी मुस्तफा क्वार्टर, सदर बाजार, नशे का आदी है और कई बार उसके घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म का प्रयास कर चुका है। विरोध करने पर आरोपी ने उसे और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। महिला का यह भी कहना है कि आरोपी उसके छह वर्षीय बेटे का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है ताकि वह डरकर उसकी बात मान ले।
पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसके फर्जी वीडियो तैयार कर उन्हें प्रसारित कर बदनाम करने का प्रयास किया। लगातार मिल रही धमकियों से वह व उसका परिवार भय के साए में जी रहा है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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