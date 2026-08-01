Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: कीठम में पुलिस की मौजूदगी में मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: अछनेरा के गांव कीठम में दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान पुलिस मौजूद थी जब मारपीट हुई। पीड़ित अंकित दीक्षित ने थाने में तहरीर दी है। विवाद के दौरान उन्हें और उनके पिता को चोटें आईं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो रही है।

Agra News: कीठम में पुलिस की मौजूदगी में मारपीट

Agra News: थाना अछनेरा क्षेत्र के गांव कीठम में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान पुलिस की मौजूदगी में मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मारपीट करने वालों के खिलाफ थाना मे तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित अंकित दीक्षित के अनुसार, गांव में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने यूपी-112 पर सूचना दी। सूचना मिलने पर पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने ही दूसरे पक्ष के लोगों ने अंकित दीक्षित और उनके पिता के साथ मारपीट कर दी। जबकि अन्य लोगों को भी चोटें आईं। घटना के बाद अंकित दीक्षित अपने परिवारीजन के साथ थाना अछनेरा पहुंचे और आरोपितों के खिलाफ नामजद तहरीर दी।

पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित का सीएचसी अछनेरा पर मेडिकल कराया है और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।