Agra News: दुकान खाली कराने को लेकर मारपीट, फायरिंग का आरोप

Agra News: एत्मादुद्दौला क्षेत्र में दुकान खाली कराने को लेकर मारपीट को गई। आरोप है कि आरोपित ने हवाई फायरिंग कर पीड़ित को धमकाया। पुलिस ने पीड़ित मोहित राठौर निवासी पंजा मदरसा बेलनगंज की तहरीर पर पांच लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहित ने पुलिस को बताया कि वह 10 सालों से सोनी स्कूल के पास दुकान किराए पर लेकर कंप्यूटर सेंटर चला रहे है। किराया ओमेंद्र कुमार को देते हैं। आरोप है कि हाल में सचिन कुमार वर्मा ने संपति को खरीदने का दावा कर दुकान व मकान पर अधिकार जताया। दुकान खाली करने का दबाव बनाया। 28 जुलाई को सचिन वर्मा अपने साथ दिनेश निषाद, भोला, पोइया, लंगी तथा दो अज्ञात लोगों को लेकर दुकान पर पहुंचा।