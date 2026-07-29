Agra News: दुकान खाली कराने को लेकर मारपीट, फायरिंग का आरोप
Agra News: एत्मादुद्दौला क्षेत्र में मोहित राठौर की दुकान को खाली कराने को लेकर सचिन वर्मा और अन्य के साथ मारपीट हुई। आरोप है कि सचिन ने हवाई फायरिंग कर मोहित को धमकाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें पांच आरोपी नामजद हैं। मोहित 10 सालों से दुकान किराए पर चला रहा था।
Agra News: एत्मादुद्दौला क्षेत्र में दुकान खाली कराने को लेकर मारपीट को गई। आरोप है कि आरोपित ने हवाई फायरिंग कर पीड़ित को धमकाया। पुलिस ने पीड़ित मोहित राठौर निवासी पंजा मदरसा बेलनगंज की तहरीर पर पांच लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहित ने पुलिस को बताया कि वह 10 सालों से सोनी स्कूल के पास दुकान किराए पर लेकर कंप्यूटर सेंटर चला रहे है। किराया ओमेंद्र कुमार को देते हैं। आरोप है कि हाल में सचिन कुमार वर्मा ने संपति को खरीदने का दावा कर दुकान व मकान पर अधिकार जताया। दुकान खाली करने का दबाव बनाया। 28 जुलाई को सचिन वर्मा अपने साथ दिनेश निषाद, भोला, पोइया, लंगी तथा दो अज्ञात लोगों को लेकर दुकान पर पहुंचा।
आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज की, किरायेदारों को धमकाया और पड़ोस की दुकान में काम कर रहे शहनवाज के साथ मारपीट की। इसके बाद कंप्यूटर सेंटर का शटर बंद करा दिया। दोबारा दुकान के आसपास दिखने पर जान से मारने की धमकी दी। जाते समय एक आरोपी द्वारा तमंचे से हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।