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Agra News: गंगा की बाढ़ में क्षतिग्रस्त पुलियों का तीन वर्ष बाद भी नहीं हुआ निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: कटरी क्षेत्र के गांवों में ग्रामीणों को गंगा की बाढ़ से काफी परेशानी हो रही है। सनौड़ी, राजेपुर कुर्रा और नगला जयकिशन की पुलियों का निर्माण तीन वर्षों से नहीं हुआ है। बाढ़ और बारिश के कारण आवागमन में रुकावट आई है। ग्रामीणों ने पुलियों के निर्माण के लिए अधिकारियों को ज्ञापन दिया है।

Agra News: गंगा की बाढ़ में क्षतिग्रस्त पुलियों का तीन वर्ष बाद भी नहीं हुआ निर्माण

Agra News: गंगा की बाढ़ के दंश से अभी भी कटरी क्षेत्र के गांवों में ग्रामीण परेशान हैं। कटरी के सनौड़ी, राजेपुर कुर्रा व नगला जयकिशन के मार्गों पर गत तीन वर्ष पूर्व गंगा में क्षतिग्रस्त हुई पुलियों का निर्माण नहीं हो सका है। बारिश व बाढ़ के दौरान जलभराव रहने के कारण ग्रामीण तीन वर्षों से इस मार्ग से आवागमन नहीं कर पाते हैं। ग्रामीणों की लगातार मांग के बाद भी इन पुलियों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। गुरुवार को पटियाली के गांव नगला दुर्जन के रहने वाले दुर्वेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 में आई गंगा की बाढ़ में सनौड़ी से नगला जयकिशन, नगला जयकिशन से नरदौली, मूजखेड़ा-नरदौली और राजेपुर कुर्रा से सनौड़ी मार्ग पर बनी पुलियां क्षतिग्रस्त हो गईं।

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बाढ़ में पानी के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हुई पुलियों से आवागमन भी बाधित हो गया। ग्रामीणों ने इन पुलियों के निर्माण के लिए लगातार ज्ञापन देकर मांग की।बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई पुलियों को तीन वर्ष होने जा रहे हैं। उसके बाद भी इन पुलियों का निर्माण नहीं हो पाया है। मानसून की बारिश होने के बाद इन पुलियों में पानी भरी गया है। बाढ़ के दौरान ओवर फ्लो होकर गंगा का पानी आया तो इन मार्गों पर आवागमन एक बार फिर अवरुद्ध होगा। ग्रामीणों ने पटियाली के एसडीएम को ज्ञापन देकर इन पुलियों के निर्माण की मांग की है।

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