Agra News: वरिष्ठ पेंशनरों ने समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया

Agra News: उत्तर प्रदेश राज्य पेंशनर्स परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को वरिष्ठ पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने पेंशनर्स की लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण को उनके स्तर से शीघ्र ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक परिपत्र जारी किया जाएगा, ताकि समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके। परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अस्पताल पहुंचा, जहां मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) से मुलाकात कर चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। सीएमएस ने पेंशनर्स के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी कार्यों के लिए अलग काउंटर एवं अलग लाइन की व्यवस्था करने तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।